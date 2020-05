TMW Risponde: chi dovrebbe cedere la Fiorentina tra Chiesa e Castrovilli?

Chi dovrebbe cedere a tuo avviso la Fiorentina tra Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli?

Tommaso Loreto, direttore Firenzeviola "Credo che nemmeno di fronte a un’offerta mostruosa la Fiorentina cederebbe Castrovilli, tanto più dopo il rinnovo dei mesi scorsi, perciò la risposta è semplice: Federico Chiesa. Peraltro i rapporti dopo la burrascosa tournée americana della scorsa estate si sono fatti molto più morbidi, tanto che fino a qualche settimana fa pareva persino farsi concreto un adeguamento di ingaggio che in realtà non è ancora arrivato. Segno che le offerte per l’attaccante non mancano, e che la stessa idea di misurarsi altrove non è stata del tutto accantonata, forse perchè oltre alle big nostrane come Juve e Inter si sono inserite in scia corazzate inglesi del calibro di Chelsea e Manchester United. Certo, in un mercato che si preannuncia al ribasso per mille motivi non sarà semplice mettere in cassa quanto si vorrebbe (Commisso vuole una cifra ben al di sopra dei 60 milioni e possibilmente nessuna contropartita) ma se un pezzo importante del mosaico sarà sacrificato credo si possa pensare di fare a meno di Chiesa, anche perché i rumors del mercato fanno intuire che non mancano le idee per una degna sostituzione".

Lorenzo Di Benedetto, Tuttomercatoweb "In casa Fiorentina molto, se non tutto, ruota intorno all'accordo per il nuovo stadio, ma Rocco Commisso è molto ambizioso e non vorrebbe cedere né Chiesa né Castrovilli. Dopo il segnale dell'estate scorsa, con il figlio d'arte bloccato a Firenze, a mio parere anche a fine stagione le cose potrebbero ripetersi. Nel caso in cui uno dei due dovesse però essere venduto, anche per fare cassa, sceglierei di sacrificare proprio Chiesa, visto che il valore di Castrovilli potrebbe salire ancora di più visti i tanti margini di miglioramento fatti vedere nella sua prima stagione in Serie A"

Pietro Lazzerini, redattore Tuttomercatoweb ed editorialista Firenzeviola "La vicenda legata ai due giovani azzurri della Fiorentina è destinata a "perseguitare" i tifosi viola e animare il calciomercato nostrano almeno per tutto il corso della prossima sessione. Castrovilli non verrà mai ceduto da Commisso durante le prossime settimane, perché in lui il presidente italo-americano vede il futuro della squadra tanto che il 10 campeggerà sulle sue spalle. Molto meno scontato il futuro di Chiesa, che personalmente vedevo molto lontano dalla Fiorentina prima del Coronavirus ma che ora potrebbe restare in virtù del fatto che nessuno si presenterà con i 50-60 milioni che vuole Commisso. Molto dipenderà dalle contropartite che verranno offerte. La certezza è che non ci sarà preclusione nei confronti di nessun potenziale acquirente, né che si tratti di club italiani né che si tratti di club stranieri"