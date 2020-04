TNT - Inter, la trattativa per Messi è già avviata. C'è la concorrenza del Newell's

vedi letture

Lionel Messi e l’Inter: la trattativa è già avviata. Dopo le suggestioni circolate in Italia, ne sono convinti i sudamericani di TNT. I nerazzuri sarebbero al lavoro da tempo per convincere il fuoriclasse del Barcellona, sogno confessato dell’ex patron Moratti. Messi, che in Italia ritroverebbe l’eterno rivale Cristiano Ronaldo, ha sul piatto anche l’offerta del Newell’s Old Boys, che vorrebbe riportarlo in Argentina per chiudere la sua carriera.