Top e Flop - Sorpresa Koulibaly. E' l'ultimo per media voto del Napoli

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - Due sorprese (e che sorprese) e una conferma. La classifica delle medie voto dei giocatori del Napoli è guidata, guarda un po', da Drie Mertens (6,67). 4 gol e un assist per il belga che potrebbe lasciare a zero al termine della stagione. Uno che nonostante gli arrivi in attacco continua ad essere al top dal punto di vista numerico e del rendimento. Alle sue spalle, appaiati con una media di 6,3, due nuovi acquisti come Eljif Elmas e Fernando Llorente: costante e qualitativo a dispetto dell'età il primo, decisivo e pronto all'uso il secondo.

I PEGGIORI - Occorre fare una premessa: vero che Kalidou Koulibaly è il peggiore per media voto dell'intera rosa (5,6), ma sul suo giudizio pesa come un macigno lo stentato avvio di stagione e soprattutto la bruttissima prova contro la Juventus. Oltre al difensore male anche Hirving Lozano (5,7), il cui ruolo migliore sul campo continua a restare un mezzo mistero e Faouzi Ghoulam, esterno non ancora tornato sui suoi livelli dopo i problemi fisici dei mesi scorsi.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto del Napoli dopo le prime 7 giornate.