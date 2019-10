Top & Flop - CR7 out, Dybala il migliore. La Juve aspetta Bernardeschi

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - Cristiano Ronaldo fuori dal podio dei migliori giocatori della Juventus, per rendimento, nelle prime 7 giornate. Già di per sè questa è una notizia, ma il tutto assume ancor più rilevanza leggendo il primo nome di questa particolare graduatoria firmata TMW. Sul gradino più alto del podio c'è infatti Paulo Dybala, uno che a inizio stagione sembrava totalmente fuori dal progetto tecnico-tattico di Maurizio Sarri. Per la Joya un 6,6 di media che racconta tanto della sua voglia di essere protagonista in bianconero a dispetto della situazione e nonostante i gol. Alle sue spalle Miralem Pjanic, oggettivamente uno dei migliori dell'avvio di stagione bianconero. Chiude il podio Juan Guillerme Cuadrado, colombiano partito esterno alto che nelle ultime sfide si è reinventato terzino (con ottimi risultati) visti i tanti ko difensivi.

I PEGGIORI - E veniamo alle note dolenti: da Federico Bernardeschi tutti si sarebbero aspettati qualcosa di più dopo il naturale ambientamento alle cose di casa Juve. Ma l'ex Fiorentina ha avuto un avvio complicato e discontinuo, come testimonia la media di 5,25 nell'arco delle 7 giornate di campionato. Con lui male anche il nuovo acquisto Adrien Rabiot, indietro di condizione e non ancora inseritosi nei meccanismi del Sarriball. Quindi Matthijs de Ligt (5,7): gli errori delle prime giornate condizionano il rendimento, anche se il trend è decisamente in crescita nelle ultime settimane.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto della Juventus dopo le prime 7 giornate.