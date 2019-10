Top & Flop - Difesa horror. In casa Samp si salva solamente Audero

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - L'inizio di stagione della Sampdoria è stato decisamente al di sotto di ogni pessimistica previsione. Tanto che è già arrivato il cambio in panchina, con l'allontanamento di Eusebio Di Francesco. In questo contesto è dura anche trovare dei 'migliori' veri e propri. Anche se a dire la verità Emil Audero, con la sua media di 6,14, è riuscito quasi sempre a guadagnarsi la pagnotta. Non ci sono altri giocatori della rosa blucerchiata con una media superiore al 6. Chi ha fatto meglio, dopo il portiere, è Federico Bonazzoli, chiamato spesso a provare a cambiare le partite a gara in corso (5,88). Con lui vicine alla sufficienza anche le medie di Manolo Gabbiadini e Alex Ferrari.

I PEGGIORI - In questo caso potremmo sbizzarrirci, leggendo le medie voto dei giocatori della Samp. Chi ha deluso maggiormente è certamente la coppia centrale formata da Jeison Murillo e Omar Colley: per entrambi media di 5,1, davvero troppo poco per una squadra che si era presentata ai blocchi di partenza con ambizioni di un certo tipo. Sulle corsie laterali di difesa non va meglio, visto che poco sopra troviamo Nicola Murru e Bartosz Bereszynski (5,14). Un'indicazione ben precisa: per crescere e uscire da questa brutta situazione serve soprattutto migliorare cominciando dalla difesa.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto della Sampdoria dopo le prime 7 giornate.