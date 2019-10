Top & Flop - I numeri parlano chiaro: Sirigu è il vero top player del Toro

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - Salvatore Sirigu è il miglior giocatore, per rendimento, della rosa del Torino (6,86). Prevedibile visto che a livello generale l'ex PSG è il terzo miglior giocatore della Serie A per queste prime 7 giornate. Un rendimento costante e sempre al top che ha regalato punti importanti alla squadra di Walter Mazzarri. Dietro di lui Cristian Ansaldi che nonostante l'infortunio che lo ha tenuto fuori quasi un mese veleggia ad una media di 6,63, non essendo mai sceso al di sotto del 6,5. Chiude il podio Andrea Belotti, autore di 5 gol nelle prime 7 giornate di campionato.

I PEGGIORI - A livello di voti il peggiore della rosa in questo avvio di stagione è il difensore Bremer (5,25), su cui pesa non poco il 4 preso nell'ultima sfida giocata contro il Parma (quando ha lasciato i suoi in 10). Poco meglio ha fatto Ola Aina, esterno riscattato in estate che però ancora non è riuscito ad esprimersi sui livelli a cui aveva abituato lo scorso anno. Quindi Koffi Djidji: la sua stagione non era iniziata male, ma nelle ultime gare lo si è visto raramente in campo e quando successo solo per gli ultimi minuti di partita. La sua media voto è precisa sul 5,5.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto del Torino dopo le prime 7 giornate.