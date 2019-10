Top & Flop - Inter da perdere i Sensi. Non c'è una vera insufficienza

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - Il top per quanto riguarda la media voto dell'Inter è piuttosto intuitivo. O almeno lo è per coloro che hanno visto almeno una partita dei nerazzurri di Antonio Conte. Stefano Sensi ha stupito un po' tutti. Non perché le sue qualità fossero sconosciute, bensì per il rendimento immediato e di livello offerto fin da subito. I 7 fioccano nelle 7 gare giocate e alla fine la sua media è di 6,79. Poco più di Antonio Candreva, il quale tuttavia ha all'attivo solo 4 pagelle. Terza posizione per Stefan De Vrij, regista difensivo che quest'anno ha mostrato importanti miglioramenti (soprattutto in fatto di personalità) dopo la comunque positiva scorsa stagione.

I PEGGIORI - All'ultimo posto nella graduatoria delle medie sulle 7 partite troviamo Matias Vecino (6,00). Il rendimento è comunque sufficiente come dimostra il cammino super della squadra fino a questo momento. Ma qualcosa a livello di qualità è forse mancato. Chi ha in parte deluso, nonostante i 3 gol segnati, è certamente Romelu Lukaku (6,07). Ci ripetiamo, le medie dei giocatori dell'Inter con almeno 3 partite giocate sono tutte maggiori o uguali al 6. Ma da uno come Big Rom, colpo più caro della storia nerazzurra, serve qualcosa in più. Chiudono la classifica 3 giocatori con una media da 6,17, ovvero Matteo Politano, Danilo D'Ambrosio e Nicolò Barella.

