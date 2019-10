Top & Flop - Leao stupisce. Ma il Milan ha perso il contributo dei suoi big

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - Le note positive non mancano in casa Milan, nonostante l'avvio di stagione non proprio esaltante e il recente terremoto che ha portato all'addio di Marco Giampaolo e all'arrivo di Stefano Pioli. Rafael Leao, al netto di qualche pausa all'interno delle gare, piace per qualità e pericolosità. E la sua media di 6,5 racconta tutte queste cose positive intraviste. Molto bene anche Gigio Donnarumma (6,25), oramai una certezza a tutti gli effetti del Milan. Quindi Theo Hernandez: ha impiegato un po' di tempo ad entrare in squadra, ma le ultime prove in crescendo stanno dando decisamente ragione a Paolo Maldini che in estate si è speso in prima persona per l'ex Real.

I PEGGIORI - Il peggiore in senso assoluto, sebbene all'attivo abbia soltanto 3 voti, è certamente Lucas Biglia (5,33). Per ora il regista ammirato con Lazio e Argentina in passato è solo un lontano ricordo. Poco sopra (5,43) quella che è probabilmente la delusione più grande di queste prime settimane rossonere, ovvero Krzysztof Piatek: troppo poche le due reti segnate su calcio di rigore. Al terzo posto fra le delusioni un giocatore a lungo chiacchierato durante il mercato estivo: Suso (5,5) nelle 7 presenze collezionate fin qui ha portato in dote solo un assist. Lo spagnolo di Cadice tuttavia è solo uno dei tanti giocatori che hanno la propria media inchiodata sul 5,5: con lui anche Ricardo Rodriguez, Mateo Musacchio, Davide Calabria e Ismael Bennacer.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto del Milan dopo le prime 7 giornate.