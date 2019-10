Top & Flop - Olsen, bidone a chi? Nandez ha già stregato Cagliari

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - A Roma è stato etichettato velocemente come bidone. A Cagliari potrebbe aver trovato la sua dimensione ideale, in attesa del rientro di Cragno. Robin Olsen è l'MVP del Cagliari in queste prime 7 giornate di campionato con una media di 6,58: un solo clean sheet, in casa del Napoli, ma tante prestazioni di livello e parate salva risultato. Nelle 6 gare in cui è stato impiegato, lo svedese non è mai andato sotto il 6 dimostrando un'invidiabile continuità di rendimento. Alle sue spalle (6,5), un altro nuovo acquisto come Nahitan Nandez: il Cagliari lo ha inseguito a lungo e le prime 7 partite (3 assist) in maglia rossoblù hanno spiegato bene perché. Chiude il podio un senatore del club sardo come Joao Pedro: nonostante i vari arrivi il brasiliano continua ad essere al centro del progetto tecnico cagliaritano. E questa stagione ha già messo a segno 3 reti.

I PEGGIORI - Nelle 4 occasioni in cui è stato chiamato in causa, Ragnar Klavan non ha certamente entusiasmato. Il centrale estone probabilmente non è stato aiutato dai risultati di squadra, visto che è partito titolare nelle prime due stagionali con Brescia e Inter e coincise con due ko. Ma a conti fatti il suo 5,83 è il voto più basso della rosa. Poco sopra troviamo Artur Ionita con 5,88: 7 presenze a un assist, dal moldavo ci si aspettava qualcosa in più dal punto di vista della qualità. A 5,90 ecco il neo acquisto Marko Rog, 6 presenze con pochi acuti, e Fabrizio Cacciatore.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto del Cagliari dopo le prime 7 giornate.