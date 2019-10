Top & Flop - Veloso è lui o non è lui? Hellas, la difesa è croce e delizia

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - E chi se lo sarebbe mai aspettato... Il Genoa lo ha lasciato andare a cuor leggero, quasi come fosse un bollito qualunque. E invece all'Hellas Verona Miguel Veloso (6,57) sta vivendo una seconda giovinezza calcistica. Capitano sempre presente e sempre titolare, nelle 7 apparizioni stagionali ha messo a referto 2 gol e 2 assist. Poco più sotto (6,5) ecco la sorpresa Marash Kumbulla, centrale classe 2000 nato a Peschiera del Garda. Personalità, senso della posizione e pure un gol all'attivo per il prodotto del settore giovanile. Chiude il podio Amir Rrahmani (6,36), altro centrale arrivato in estate dalla Dinamo Zagabria che si è imposto come titolare fin dal primo momento.

I PEGGIORI - La prima e più preoccupante nota negativa è quella legata al centravanti titolare Mariusz Stepinski (5,25). Arrivato in estate dopo un lunghissimo tira e molla, l'attaccante non ha ancora trovato la via della rete. Alle sue spalle due difensori, un contrappasso che bilancia i premi dei due top: Koray Gunter (5,5) e Pawel Dawidowicz (5,5) non hanno ancora convinto. Il primo partendo da titolare, il secondo da subentrante.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto del Verona dopo le prime 7 giornate.