Da molti era dato come finito, dopo i successi al Bayern Monaco. Non per la Fiorentina, che in estate ha scelto di regalarsi il colpo Franck Ribery. Un acquisto fortemente voluto dal patron Rocco Commisso che fin dalle prime uscite è sembrato azzeccato, con la Fiorentina che vinceva e divertiva con la coppia di attaccanti leggera formata proprio dal francese e da Federico Chiesa. Prima dell'intervento decisamente troppo energico di Tachtsidis che lo ha messo fuori gioco per oltre 3 mesi, Ribery aveva incantato soprattutto a San Siro contro il Milan, meritandosi gli applausi anche dei sostenitori rossoneri. In attesa del suo rientro, Ribery è al terzo posto nella top10 riguardante gli acquisti estivi.

I numeri di Ribery alla Fiorentina, 3° nella Top10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 11

Minuti giocati: 714

Gol e assist: 2 gol e 2 assist

Media voto TMW: 6,59