Alzi la mano chi, a inizio stagione, avrebbe immaginato un impatto del genere da parte di Romelu Lukaku. L'Inter era reduce dal travagliato addio di Icardi e Big Rom era l'uomo scelto da Conte per raccoglierne l'eredità. Il belga è l'acquisto più costoso della storia nerazzurra e dopo alcune partite di fisiologico ambientamento ha trovato una continuità sottoporta da far invidia alle passate Scarpe d'Oro. Per il momento sono 14 i gol in campionato, quasi tutti decisivi e utili per regalare alla sua Inter il secondo posto alle spalle della Juventus. La sua presenza al secondo posto della Top10 degli acquisti estivi è solo una logica conseguenza di quanto detto fin qui.

I numeri di Lukaku all'Inter, 2° nella Top10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 19

Minuti giocati: 1.616

Gol e assist: 14 gol e 2 assist

Media voto TMW: 6,61