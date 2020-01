Un acquisto passato un po' sottotraccia, probabilmente 'oscurato' dalle tante operazioni di grido portate a termine dall'Inter la scorsa estate. Ma Stefano Sensi, fin dalle primissime uscite nerazzurre, si è imposto come uno dei migliori centrocampisti dell'intero campionato. Tanto da guadagnarsi le attenzioni del Barcellona. Nelle prime 7 giornate di campionato l'ex Sassuolo ha messo a segno 3 gol e 4 assist, poi l'infortunio agli adduttori che lo ha tenuto fuori a lungo e che in parte ha contribuito a mantenere altissima la sua media voto. Ma nonostante tutto la prima posizione nella Top10 degli acquisti estivi per media voto appare più che giusta.

I numeri di Sensi all'Inter, 1° nella Top10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 10

Minuti giocati: 563

Gol e assist: 3 gol e 4 assist

Media voto TMW: 6,67