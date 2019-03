© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo 0-3 con cui il Barcellona ha liquidato il Real Madrid nel Clasico di Copa del Rey di mercoledì scorso avrà inevitabilmente degli strascichi anche sulla sfida di domani sera. Un risultato eclatante che il Barça userà come carica ulteriore per proseguire la propria cavalcata in campionato, mentre il Real Madrid cercherà una pronta risposta per 'vendicarsi' e per mantenere aperta la Liga.

Una partita, quella che si giocherà ancora una volta al Santiago Bernabeu, ricchissima di significati e fascino che vede inevitabilmente i blaugrana di Valverde favoriti. Per un discorso di forma dei singoli, di classifica e pure di maturità della squadra. Il Barça dopo un piccolo periodo di flessione è tornato al massimo e domani proverà a dare una ulteriore spallata al campionato. Oggi gli uomini di Valverde hanno 57 punti in classifica contro i 48 del Real (nel mezzo l'Atletico a 50), un gap di 9 punti che diventerebbe quasi incolmabile se dovesse aumentare a 12. Lasciando così i Blancos senza obiettivi concreti e alla portata, almeno all'interno dei confini nazionali. Ecco perché, al di là del fascino intrinseco proprio del Clasico, la sfida di domani sarà fondamentale soprattutto per il Real Madrid.