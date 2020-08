Torna l'Europa League! Bayer-Rangers, le Aspirine pregustano la Final-Eight tedesca

Bayer-Rangers (and. 3-1), fischio d'inizio domani ore 18.55. Chi passa il turno affronta la vincente di Getafe-Inter

Dopo la lunghissima sosta causata dalla pandemia di COVID-19, tornano le competizioni continentali. La UEFA Europa League era stata sospesa a marzo, con sei match degli ottavi di finale giocati. Oltre a Roma-Siviglia e Getafe-Inter, che si disputeranno in gara unica in Germania (rispettivamente a Duisburg e Gelsenkirchen), tra oggi e domani andranno in scena quindi le sfide di ritorno, tutte nelle sedi originarie. in Germania si disputerà anche la Final-Eight, dal 10 al 21 agosto .

Il 3-1 maturato nella gara d'andata dovrebbe far dormire sonni tranquilli a Peter Bosz, che cerca il riscatto in Europa dopo le delusioni del campionato. Havertz, Aranguiz e Bailey decisero la sfida in Scozia, a Steven Gerrard servirà una vera e propria impresa per passare il turno.

COME ARRIVA IL BAYER LEVERKUSEN - La stagione delle Aspirine è terminata nel peggiore dei modi: quinto posto in campionato e duello per l'ultimo posto Champions con il Borussia Moenchengladbach perso all'ultima curva. Poi è arrivata anche la sconfitta nella finale di Coppa di Germania contro l'irresistibile Bayern Monaco. L'Europa League può sicuramente cambiare il giudizio complessivo.

COME ARRIVANO I RANGERS - Il campionato scozzese, al contrario di quasi tutti gli altri, è stato definitivamente sospeso. Così, la formazione allenata da Gerrard ha disputato solo amichevoli, cinque per la precisione, con altrettante vittorie. A farne le spese anche il Lione di Garcia, che affronterà la Juventus in Champions League.

Probabili formazioni

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, Tapsoba, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Diaby, Amiri, Bailey; Havertz.

Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Edmundson, Barisic; Aribo, Kamara, Davis; Hagi, Morelos, Kent