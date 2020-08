Torna l'Europa League! Copenhagen-Basaksehir, i turchi vogliono ancora stupire

Copenhagen-Basaksehir (and. 0-1), fischio d'inizio ore 18.55. Chi passa il turno affronta la vincente di Manchester United-LASK (and. 5-0)

Dopo la lunghissima sosta causata dalla pandemia di COVID-19, tornano le competizioni continentali. La UEFA Europa League era stata sospesa a marzo, con sei match degli ottavi di finale giocati. Oltre a Roma-Siviglia e Getafe-Inter, che si disputeranno in gara unica in Germania (rispettivamente a Duisburg e Gelsenkirchen), tra oggi e domani andranno in scena quindi le sfide di ritorno, tutte nelle sedi originarie. In Germania si disputerà anche la Final-Eight, dal 10 al 21 agosto .

Il rigore trasformato da Visca nei minuti finali della sfida dell'andata è di vitale importanza per il Basaksehir, che dovrà difendere il prezioso vantaggio contro una squadra molto insidiosa. I turchi partono con i favori del pronostico e vogliono stupire anche in Europa dopo aver trionfato in patria.

COME ARRIVA IL COPENHAGEN - Dodici partite ufficiali disputate dopo la sosta, tutte nel campionato danese, e 18 punti conquistati, che hanno permesso agli uomini di Solbakken di assestarsi in seconda posizione, seppur a 14 lunghezze dal Midtjylland.

COME ARRIVA IL BASAKSEHIR - La prima volta non si scorda mai. La squadra di Okan Buruk ha conquistato uno storico trionfo nella Super Lig turca, arrivato grazie ai 16 punti conquistati nelle otto partite rimanenti. Un ritorno al calcio davvero dolcissimo, ma la stagione può riservare ancora sorprese.

Probabili formazioni

Copenhagen (4-4-2): Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson; Daramy, Zeca, Jensen, Biel; Wind, Kaufmann.

Basaksehir (4-4-2): Gunok; Junior Caiçara, Topal, Epureanu, Clichy; Visca, Aleksic, Kahveci, Elia; Crivelli, Ba.