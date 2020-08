Torna l'Europa League! Getafe, compattezza e botte: l'Ajax ne ha fatto le spese

Inter-Getafe, fischio d'inizio ore 21. Chi passa il turno affronta la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1)

Dopo la lunghissima sosta causata dalla pandemia di COVID-19, tornano le competizioni continentali. La UEFA Europa League era stata sospesa a marzo, con sei match degli ottavi di finale giocati. Oltre a Roma-Siviglia e Getafe-Inter, che si disputeranno in gara unica in Germania (rispettivamente a Duisburg e Gelsenkirchen), tra oggi e domani andranno in scena quindi le sfide di ritorno, tutte nelle sedi originarie. In Germania si disputerà anche la Final-Eight, dal 10 al 21 agosto .

La sorpresa più grande dei sedicesimi di finale è stata sicuramente l'eliminazione dell'Ajax di ten Hag per mano del Getafe. I lancieri hanno perso una vera e propria guerra contro l'armata guidata da José Bordalas, un avversario che sarà ostico anche per l'Inter di Antonio Conte. Compattezza, determinazione e concretezza: Cucurella (oggetto del desiderio di diversi club) e compagni non badano all'estetica ma sanno farsi rispettare.

Dopo la sosta - Una sola vittoria in 11 partite e l'accesso alle prossime competizioni continentali sfumato per un soffio. Non è stato un rientro facile per i ragazzi di Bordalas, che hanno chiuso LaLiga all'ottavo posto, lasciando la porta inviolata solo in tre occasioni. Un campanello d'allarme piuttosto preoccupante per una squadra che fa dell'equilibrio e della fase difensiva l propri punti di forza.

Risultati

Granada-Getafe 2-1

Getafe-Espanyol 0-0

Getafe-Eibar 1-1

Valladolid-Getafe 1-1

Getafe-Real Sociedad 2-1

Real Madrid-Getafe 1-0

Osasuna-Getafe 0-0

Getafe-Villarreal 1-3

Alaves-Getafe 0-0

Getafe-Atletico Madrid 0-2

Levante-Getafe 1-0

Cammino in Europa League

GIRONE

Getafe-Trabzonspor 1-0

Krasnodar-Getafe 1-2

Getafe-Basilea 0-1

Basilea-Getafe 2-1

Trabzonspor-Getafe 0-1

Getafe-Krasnodar 3-0

SEDICESIMI

Getafe-Ajax 2-0

Ajax-Getafe 2-1

Probabile formazione (4-4-2): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Molina.