Torna l'Europa League! Krasnodar-Leverkusen: tedeschi favoritissimi

Secondo in classifica nel campionato russo, il Krasnodar rischia di essere un brutto cliente per tutti, almeno sulla carta. Perché ora, con l'inverno, il campionato si ferma fino al 3 di marzo, quando sarà già stato giocato il sedicesimo di finale di Europa League. È un club che, quindi, si allena solamente per la sfida di coppa di febbraio, per prepararlo con grande tranquillità.

Il Bayern Leverkusen si ripresenta dopo un anno senza coppe europee a giocarsi un dentro fuori. Chiedere di emulare la squadra che nel 1988 vinse la Coppa UEFA è forse troppo, considerando una stagione al momento fatta più di ombre che di luci, tutto questo nonostante il potenziale in ogni reparto con giocatori che fanno gola alle grandi d'Europa come Leon Bailey, Kai Havertz e Julian Brandt. Giocatori ancora giovanissimi che a Leverkusen hanno il trampolino di lancio ideale e un buon percorso europeo alzerebbe la loro quotazione.

Percorso in Europa del Krasnodar

Dodici punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte, ha rischiato di vedere tutti i propri sforzi vanificati con la defezione in trasferta con il Siviglia, nell'ultima giornata. Il contemporaneo pareggio dello Standard Liegi ha salvato la situazione.

Akhisar-Krasnodar 0-1

Krasnodar-Siviglia 2-1

Standard Liegi-Krasnodar 2-1

Krasnodar-Standard Liegi 2-1

Krasnodar-Akhisar 2-1

Siviglia-Krasnodar 3-0

Percorso in Europa del Bayer Leverkusen

Sorteggio decisamente clemente e aspettative mantenute con qualificazione arrivata in anticipo e vittoria del girone. Ora si fa sul serio.

Ludogorets-Leverkusen 2-3

Leverkusen-AEK Larnaca 4-2

Zurigo-Leverkusen 3-2

Leverkusen-Zurigo 1-0

Leverkusen-Ludogorets 1-1

AEK Larnaca-Leverkusen 1-5

La stella del FC Krasnodar - Yuri Gazinskiy

Titolare nella Russia del Mondiale 2018, centrocampista davanti alla difesa con il burkinabé Kaboré e uomo praticamente insostituibile del centrocampo. È il suo sesto anno con il Krasnodar, dove gioca più di 30 partite ogni stagione.

La stella del Bayer Leverkusen - Julian Brandt Ala sinistra ma all'occorrenza anche trequartista, nonostante i soli 22 anni ha quasi 200 presenze fra i professionisti, limitandoci ai club. E 23 presenze con la nazionale tedesca. Per rendere l'idea della considerazione che si ha in Germania basti pensare che Joachim Low lo ha portato agli ultimi Mondiali sacrificando niente meno che Leroy Sané. Sembrava a un passo dal Bayern Monaco la stagione scorsa, il grande salto sembra solamente rimandato.

L'undici tipo del Krasnodar

L'impianto di gioco cambia di partita in partita, dipende anche dall'avversario incontrato, ma solitamente si spazia tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 quando c'è la necessità di vincere. Ignatyev è l'uomo in più negli ultimi mesi, Claesson l'altra stella di una squadra comunque difficile da affrontare.

Kristyuk; Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez; Gazinsky, Kabore, Pereyra; Wamberto, Ignatyev, Claesson.

L'undici tipo del Bayer Leverkusen

4-2-3-1 è il modulo sul quale punta Heiko Herrlich sfruttando le qualità di Bellarabi, Bailey e Brandts sugli esterni e lasciando al giovane Havertz il ruolo di fantasista.

Hradecky; Weiser, Tah, Sven Bender, Wendell; Lars Bender, Kohr; Bellarabi, Havertz, Brandt; Volland.

Percentuali passaggio del turno: Krsnodar 20% - Bayer Leverkusen 80%