Torna l'Europa League! Olympiacos-D.Kiev, Tsygankov cerca la luce

© foto di Federico De Luca

Otto punti dal PAOK capolista, l'Olympiacos ha avuto dalla sua il merito di riuscire a passare il turno, contrariamente alla squadra di Salonicco. Nella passata stagione ha abdicato dalla poltrona di vincitrice di Grecia dopo 19 campionati negli ultimi 21. In questa stagione non ha migliorato il proprio organico.

I tempi di Valeri Lobanovski, di Shevchenko e Milevskiy sono lontani, ma la Dinamo resta sempre un avversario da prendere con le molle anche per motivi climatici. Campionato deludente, con già all'attivo 4 sconfitte e 7 punti da recuperare allo Shakhtar. E per questo motivo la squadra potrebbe concentrarsi maggiormente sull'Europa.

Percorso in Europa dell'Olympiacos

Nonostante questo il club del Pireo è riuscito in un'impresa titanica, cioè eliminare il Milan nell'ultima giornata dei gironi di Europa League, vincendo con due reti di scarto. Alti e bassi aiutati anche dal Dudelange che ha chiuso con 0 punti in classifica.

Olympiacos-Betis 0-0

Milan-Olympiacos 3-1

Dudelange-Olympiacos 0-2

Olympiacos-Dudelange 5-1

Betis-Olympiacos 1-0

Olympiacos-Milan 1-3

Stagione iniziata con i preliminari di Champions League e terminata di fronte alla rivelazione Ajax. Nell'Europa minore il percorso della Dinamo è stato semplice, con la qualificazione strappata in anticipo. La pausa invernale in Ucraina rende la squadra avversario abbordabile, al netto del freddo di Kiev a febbraio.

Slavia Praga-Dinamo Kiev 1-1

Dinamo Kiev-Slavia Praga 2-0

Ajax-Dinamo Kiev 3-1

Dinamo Kiev-Ajax 0-0

Dinamo Kiev-Astana 2-2

Jablonec-Dinamo Kiev 2-2

Rennes-Dinamo Kiev 1-2

Dinamo Kiev-Rennes 3-1

Astana-Dinamo Kiev 0-1

Dinamo Kiev-Jablonec 0-1

La stella dell'Olympiacos - Kostas Fortounis

Cresciuto nell'Olympiakos, dopo un'esperienza in Germania è tornato all'ovile. Può giocare in quasi tutti i ruoli dal centrocampo in su, possiede buona tecnica e spesso si trova in posizione da assistman. Non particolarmente abile nei dribbling, è giocatore più di sostanza che di fantasia, oltre a essere particolarmente veloce.

La stella della Dinamo Kiev - Viktor Tsygankov

Miglior marcatore della squadra con 11 reti all'attivo contando tutte le competizioni, pur giocando defilato, da ala destra. Ha solo 21 anni e può ancora crescere. È il futuro del calcio ucraino e intanto è già nel giro della nazionale maggiore.

L'undici tipo dell'Olympiacos

Il 4-2-3-1 di Pedro Martins sta funzionando particolarmente bene nelle ultime settimane, senza perdere da ottobre. Non è troppo spettacolare, ma unisce quantità a una discreta certezza nei propri mezzi.

Sà; Elabdellaoui, Cissé, Vukovic, Koutris; Guilherme, Camara; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero.

L'undici tipo della Dinamo Kiev

Il tecnico, Aleksandr Khatskevich, punta sul 4-2-3-1 e raramente cambia strategia. Trequarti pericolosa, meno l'attacco con Biesedin che ha portato fin qui in dote solamente due reti.

Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Sydorchuk, Shepeliev; Tsygankov, Shaparenko, Verbic; Biesedin.

Percentuali passaggio del turno: Olympiacos 45% - Dinamo Kiev 55%.