Torna l'Europa League! Roma, un ostacolo duro. Ma Fonseca ha trovato il giusto equilibrio

Siviglia-Roma, fischio d'inizio domani ore 18.55. Chi passa il turno affronta la vincente di Wolverhampton-Olympiacos (andata 1-1)

Dopo la lunghissima sosta causata dalla pandemia di COVID-19, tornano le competizioni continentali. La UEFA Europa League era stata sospesa a marzo, con sei match degli ottavi di finale giocati. Oltre a Roma-Siviglia e Getafe-Inter, che si disputeranno in gara unica in Germania (rispettivamente a Duisburg e Gelsenkirchen), tra oggi e domani andranno in scena quindi le sfide di ritorno, tutte nelle sedi originarie. In Germania si disputerà anche la Final-Eight, dal 10 al 21 agosto .

L'avversario è certamente tra i peggiori che potesse capitare, soprattutto per le vittorie ottenute in questa competizione negli anni passati. Ma la Roma di Paulo Fonseca è consapevole delle proprie qualità e punta a proseguire l'impressionante striscia positiva che ha portato i giallorossi a conquistare il quinto posto in campionato e a tenere dietro l'arrembante Milan di Stefano Pioli. Il tecnico portoghese ha cambiato sistema di gioco, affidandosi a un 3-4-2-1 che rende la squadra più equlibrata e sicura. Una modifica che ha portato buoni frutti, la speranza è che possano essere raccolti anche in Europa.

Dopo la sosta - Subito il successo con la Samp, poi sono arrivate tre sconfitte consecutive che avevano fatto addensare nubi pesanti su Trigoria. Dzeko e compagni si sono però subito rialzati, chiudendo alla grande il campionato con otto vittorie e un pareggio. Il tutto nonostante una caotica situazione societaria.

Risultati

Roma-Samp 2-1

Milan-Roma 2-0

Roma-Udinese 0-2

Napoli-Roma 2-1

Roma-Parma 2-1

Brescia-Roma 0-3

Roma-Hellas 2-1

Roma-Inter 2-2

SPAL-Roma 1-6

Roma-Fiorentina 2-1

Torino-Roma 2-3

Juventus-Roma 1-3

Cammino in Europa League

GIRONE

Roma-Basaksehir 4-0

Wolfsberger-Roma 1-1

Roma-Bor. Moenchengladbach 1-1

Bor. Moenchengladbach-Roma 2-1

Basaksehir-Roma 0-3

Roma-Wolfsberger 2-2

SEDICESIMI

Roma-Gent 1-0

Gent-Roma 1-1

Probabile formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante (Veretout squalificato), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.