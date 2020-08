Torna l'Europa League! Shakhtar-Wolfsburg, ai tedeschi servirà un'impresa

Shakhtar-Wolfsburg (and. 2-1), fischio d'inizio ore 18.55. Chi passa il turno affronta la vincente di Basilea-Eintracht (and. 3-0)

Dopo la lunghissima sosta causata dalla pandemia di COVID-19, tornano le competizioni continentali. La UEFA Europa League era stata sospesa a marzo, con sei match degli ottavi di finale giocati. Oltre a Roma-Siviglia e Getafe-Inter, che si disputeranno in gara unica in Germania (rispettivamente a Duisburg e Gelsenkirchen), tra oggi e domani andranno in scena quindi le sfide di ritorno, tutte nelle sedi originarie. In Germania si disputerà anche la Final-Eight, dal 10 al 21 agosto .

Da sempre protagonista in Europa League, lo Shakhtar Donetsk è molto vicino al passaggio ai quarti della competizione grazie al successo per 2-1 conquistato in trasferta nella gara d'andata. Non bastò la rete di Brooks al Wolfsburg per evitare la sconfitta: le reti di Junior Moraes e Marcos Antonio consentiranno alla formazione ucraina di gestire un buon vantaggio.

COME ARRIVA LO SHAKHTAR - Quarto titolo consecutivo, il nono negli ultimi undici anni. Un dominio assoluto in patria, che nemmeno il lockdown è riuscito a scalfire. La formazione di Luis Castro ha chiuso il campionato con 7 vittorie; una festa rovinata solo dal grave infortunio subito dal terzino Ismailly, che si è rotto il crociato e tornerà a dicembre.

COME ARRIVA IL WOLFSBURG - I tedeschi sono riusciti a centrare l'obiettivo minimo stagionale, ovvero quel settimo posto in campionato che garantisce l'accesso ai preliminari di Europa League. Tredici punti in nove partite dopo la sosta, la squadra di Glasner è sembrata in forma e dovrà cercare l'impresa.

Probabili formazioni

Shakhtar Donetsk (4-3-3): Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Matvienko, Bolbat; Alan Patrick, Stepanenko, Marcos Antonio; Teté, Junior Moraes, Taison.

Wolfsburg (4-4-2): Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon; Steffen, Arnold, Guilavogui, Brekalo; Weghorst, Ginczek.