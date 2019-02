Torna l'Europa League! Villarreal-Sporting, Dost sfida Ekambi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rivoluzione estiva, con il fuggi fuggi a causa dei problemi legati alla proprietà, ha portato allo Sporting Lisbona qualche modifica, trovando però quasi subito i giusti sostituti, sempre convincente nonostante gli addii di Rui Patricio, Bryan Ruiz, William Carvalho e Gelson Martins.

Il Villarreal che si ripresenterà a febbraio avrà l'impronta di Luis Gacia Plaza. L'allenatore, 46 anni, è tornato nel calcio che conta dopo quattro anni spesi fra Emirati Arabi e Cina. È subentrato da una settimana a Javi Calleja e dovrà pensare anzitutto a mettersi a riparo da posizioni scomode in Liga. Attualmente il submarino amarillo è terzultimo e segna pochissimo. E anche il percorso europeo non è stato dei più brillanti, con due sole vittorie.

Percorso in Europa dello Sporting

Inserito in un girone abbastanza semplice, arriva secondo dietro il grande favorito Arsenal, vincendo le restanti quattro gare del girone senza non troppe difficoltà.

Sporting-Qarabag 2-0

Vorskla-Sporting 1-2

Sporting-Arsenal 0-1

Arsenal-Sporting 0-0

Qarabag-Sporting 1-6

Sporting-Vorskla 3-0

Percorso in Europa del Villarreal

Dopo due pareggi con Rangers e Spartak Mosca, il Sottomarino giallo ha distrutto il Rapid Vienna per poi ottenere altri 5 punti nelle ultime tre gare: particolare da non sottovalutare, gli spagnoli sono tra le pochissime squadre in Europa ad aver concluso il girone senza aver perso neanche una volta.

Villarreal-Rangers 2-2

Spartak Mosca-Villarreal 3-3

Villarreal-Rapid Vienna 5-0

Rapid Vienna-Villarreal 0-0

Rangers-Villarreal 0-0

Villarreal-Spartak Mosca 2-0

La stella dello Sporting- Bas Dost

Il centravanti olandese ha trovato la propria dimensione all'Alvalade, segnando 66 gol in 66 partite con la maglia dello Sporting in campionato. Una media che scende a 1 ogni 3 considerando le varie coppe, ma è pur sempre uno dei migliori realizzatori di sempre del club di Lisbona.

La stella del Villarreal - Pablo Fornals Centrocampista totale, che può essere impiegato come trequartista ma anche come esterno d'attacco nel 4-2-4 potendo essere impiegato sia a destra che a sinistra. Nonostante le difficoltà della squadra in Liga, il suo rendimento è sempre stato più che soddisfacente tanto da guadagnarsi la convocazione del ct della Spagna Luis Enrique. L'Arsenal ci ha messo gli occhi, così come l'Atlético Madrid. Già due reti per lui in questa Europa League.

L'undici tipo dello Sporting

Da valutare con il nuovo tecnico Keizer, che ha preso il posto di Peseiro a novembre, ma dovrebbe essere un 4-2-3-1 abbastanza classico, con Nani e Diaby sulle fasce.

Renan; Gaspar, Coates, Mathieu, Acuna; Gudelj, Bruno Fernandes; Nani, Wendel, Diaby; Dost.

L'undici tipo del Villarreal

Con Javi Calleja si è passati dal 4-3-1-2 al 4-4-2 di matrice offensiva, fino al 4-2-3-1 delle ultime settimane. L'esordio di Luis Garcia ha riportato la squadra al 4-4-2 con Fornals esterno sinistro libero di accentrarsi.

Asenjo; Mario Gaspar, Alvaro Gonzalez, Funes Mori, Jaume Costa; Chukweze, Tigueros, Caseres, Fornals; Gerard Moreno, Toko Ekambi.

Percentuali di passaggio del turno: Sporting Lisbona 55% - Villarreal 45%.