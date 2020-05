Torna la Bundes! Augsburg-Wolfsburg, la preview: il dentifricio costa caro a Herrlich

Bentornata Bundesliga. Oggi riparte il campionato tedesco, prima (e per ora unica) tra le grandi leghe europee a varare la ripresa dopo lo stop legato all’emergenza Coronavirus. Alle 15.30, ecco in campo Augsburg contro Wolfsburg: la formazione bavarese, con una defezione di un certo livello, cerca punti per allontanare la zona retrocessione. Mentre gli ospiti, tra i più “generosi” con i propri calciatori a livello di location per il maxi-ritiro, sono in piena corsa per l’Europa League.

COME ARRIVA L’AUGSBURG - Senza allenatore, tanto per cominciare. Perché Heiko Herrlich, subentrato a Martin Schmidt pochi giorni prima dello stop per il Coronavirus, non ha ancora esordito sulla panchina dei bianco-rosso-verdi. E dovrà rimandare l’appuntamento ancora una volta: ha infatti violato le regole sanitarie imposte dalla Bundesliga, uscendo dall’hotel per andare a comprare il dentifricio. Per questa ragione, oggi non sarà lui a guidare la squadra. A livello tattico, non dovrebbero esservi grandissime novità rispetto all’impostazione del suo predecessore: modulo base 4-2-3-1. In difesa c’è Liechtsteiner sulla destra, con l’ex Roma Jedvaj e Gouweleeuw centrali, Max sulla sinistra. Esordio per Koubek, arrivato a gennaio, tra i pali. Mediana a due con Rani Khedira, fratello di Sami, e capitan Baier. Sulla trequarti, Vargas tornerà titolare nel terzetto a supporto di Florian Niederlechner, autore finora di 11 gol e preferito all’(ancora) acciaccato Finnbogason.

COME ARRIVA IL WOLFSBURG - Rilassato, dai comodi letti del Ritz-Carlton. Ironia a parte, la squadra biancoverde dovrà fare a meno di alcuni giocatori KO. Su tutti Gerhardt, da pochi giorni vittima di un brutto infortunio facciale, ma mancheranno anche Camacho, Guilavogui e William. Soprattutto, non ci sarà il bomber Weghorts, squalificato. 4-3-3 per mister Oliver Glasner, che al posto della sua punta di diamante sceglie Ginczek come centravanti di una attacco nel quale gli esterni, Mehmedi e soprattutto Brekalo, le principali fonti di preoccupazione per gli avversari. Mbabu torna nel ruolo di terzino destro, con Roussillon a sinistra. In mediana è il versatile Steffen a prendere il posto del povero Gerhardt. Per il resto, confermato l’undici che ha pareggiato 0-0 col Lipsia nell’ultimo turno di campionato. Più di due mesi fa.

Augsburg (4-2-3-1): Koubek; Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Max; Khedira, Baier; Richter, Löwen, Vargas; Niederlechner.

Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold; Mehmedi, Ginczek, Brekalo.