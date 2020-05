Torna la Bundes! Borussia Dortmund-Schalke, la preview: derby della Ruhr col fattore Haaland

Bentornata Bundesliga. Oggi riparte il campionato tedesco, prima (e per ora unica) tra le grandi leghe europee a varare la ripresa dopo lo stop legato all’emergenza Coronavirus. E cosa ci può essere di meglio del Derby della Ruhr, edizione numero 140, per ripartire? Borussia Dortmund contro Schalke 04, una sfida sentitissima al di là delle rispettive posizioni in classifica. Che possono ingannare, perché chi pensa ai gialloneri come favoriti assoluti trascura la storia: è dal 2015, infatti, che il Muro Giallo del Signal Iduna Park non può gioire per una vittoria sulla formazione di Gelsenkirchen. Quest’anno, ovviamente, ha una speranza in più.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - La speranza, per sciogliere la suspence, si chiama Erling Braut Haaland. Devastante sin dal suo arrivo in Bundes, il giovanissimo centravanti norvegese ha avuto un impatto da fuoriclasse assoluto, aiutando ancora di più la squadra di Lucien Favre ad accreditarsi come principale rivale del Bayern per il Meisterschale. A supportarlo, una formazione ancora priva di alcuni elementi chiave, su tutti Marco Reus, ma anche Emre Can e Witsel. Così vi saranno Sancho e Hazard a supporto del bomber, con Piszczek nella linea a tre in difesa. Brandt-Delaney coppia centrale di centrocampo nel 3-4-3.

COME ARRIVA LO SCHALKE 04 - Nessuna bocca di fuoco dello stesso livello: la squadra guidata da David Wagner è infatti quella che ha segnato meno gol tra le prime dieci in classifica. Ma ha tutta l’intenzione di difendere il sesto posto dagli assalti delle inseguitrici. Qualche defezione anche da queste parte, soprattutto in difesa ove mancheranno Stambouli e Kabak. Anche per questo non è da escludere che l’eclettico tecnico, che aveva sfoggiato il 3-4-3 nell’ultima uscita ufficiale, torni al 4-3-1-2 con Harit a supporto di Burgstaller e Raman. Occhio all’andamento recente: detto dei precedenti favorevoli nel derby, lo Schalke non vince dalla 18^ giornata.

Borussia Dortmund (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard.

Schalke 04 (4-3-1-2): Schubert; Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka; Caligiuri, McKennie, Serdar; Harit; Burgstaller, Raman.