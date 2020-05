Torna la Bundes! Colonia-Magonza, la preview: i padroni di casa possono salvarsi

Oggi ricomincia la Bundesliga, ma Colonia-Magonza è in programma domani alle 15,30. Una sfida che vale soprattutto per gli ospiti, a quota 26, a soli quattro punti dalla zona playout dove galleggia il Fortuna Dusseldorf, fermo a 22. I rossoneri invece potrebbero agganciarsi al gruppone per il sesto posto, quello che porterebbe all’ultimo posto dell’Europa League. E, con otto partite dalla fine, sarebbe praticamente come chiudere la pratica salvezza.

COME ARRIVA IL COLONIA - È stata una annata particolarmente difficile per i padroni di casa che, alla quattordicesima di campionato, erano ultimi in classifica con otto punti. Da lì in poi otto vittorie e tre sconfitte che, di fatto, aiutano a raggiungere una tranquilla posizione in classifica. Quasi un peccato per la formazione di di Gisdol, la pausa forzata che ne ha bloccato le ambizioni di Europa. Da capire quale sarà la situazione Coronavirus, visto che c’erano tre tesserati in quarantena: sarebbero due calciatori e un fisioterapista.

COME ARRIVA IL MAGONZA - Stagione mediocre per il Magonza che ha collezionato solamente due pareggi in tutto, entrambi arrivati nel mese di febbraio. La vittoria contro il Paderborn alla penultima - e soprattutto l’1-1 contro il Fortuna Dusseldorf - hanno scavato il solco con la terzultima. Beierlorzer dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, ma non ci saranno né Mateta - squalificato - né Zentner, fuori per un infortunio al ginocchio.

Colonia (4-2-3-1)

Horn; Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach; Skhiri, Hector; Kainz, Uth, Drexler; Cordoba.

Magonza (3-4-2-1)

Müller; St. Juste, Bruma, Niakhate; Baku, Barreiro, Latza, Mwene; Onisiwo, Quaison; Szalai.