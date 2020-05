Torna la Bundes! Eintracht-Moenchengladbach, la preview: Andre Silva unica punta

Oggi ricomincia la Bundesliga. Alla Commerzbank Arena va in scena una gara potenzialmente trappola per il Borussia Moenchengladbach, lanciato verso la Champions League ma tampinato dal Bayer Leverkusen distante solamente tre punti. La compagine di Adi Hutter nelle ultime tre di campionato è sembrata in grossa difficoltà, perdendo contro Dortmund, Union Berlino e Bayer. Questi due mesi di fermo possono avere rimescolato le carte.

COME ARRIVA L’EINTRACHT FRANCOFORTE - Al netto delle tre defezioni consecutive - e di una gara rinviata - l’impressione è che l’unico non al massimo è Marco Russ, reduce da un problema al tendine di achille. Per il resto il 4-2-3-1 dovrebbe essere quello solito, con Andre Silva unica punta.

COME ARRIVA IL BORUSSIA MOENCHENGLADBACH - L’idea di arrivare fino in fondo, al Meisterschale, potrebbe anche solleticare il palato del tecnico Marco Rose che, però, è comunque distante sei punti. L’assenza di Denis Zakarya potrebbe essere un fattore, soprattutto nel momento in cui spaccare la partita, ma l’attacco si poggerà sulla vena realizzativa di Plea e sulla freschezza di Thuram.

Eintracht Francoforte (4-2-3-1)

Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Ilsanker, Rode; Chandler, Kamada, Kostic; Silva.

Borussia Moenchengladbach (4-3-1-2)

Sommer; Rainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Herrmann, Kramer, Neuhaus; Stindl; Plea, Thuram.