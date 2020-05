Torna la Bundes! Fortuna Dusseldorf-Paderborn: quelle che preferivano un futuro a 20

Bentornata Bundesliga. Oggi riparte il campionato tedesco, prima (e per ora unica) tra le grandi leghe europee a varare la ripresa dopo lo stop legato all’emergenza Coronavirus. Sfida salvezza, ammesso che non retrocedano entrambe, all’Esprit Arena di Dusseldorf. Il Fortuna terzultimo ospita il Paderborn ultimo in classifica: entrambe, per la cronaca, sono contrarie alle retrocessioni in caso di eventuale sospensione del campionato. Strano a dirsi, preferirebbero una Bundes a 20 squadre.

COME ARRIVA IL FORTUNA DUSSELDORF - Tegola dell’ultimo minuto: mancherà il capitano Oliver Fink, costretto a saltare la gara per ragioni personali. Una brutta notizia che si aggiunge alle assenze dell’ex Doriano Kownacki e di Tekpety, altro attaccante della squadra col peggior attacco della Bundes. Uwe Rösler, subentrato a gennaio, dovrebbe riproporre il 3-5-2 delle ultime uscite, con un’altra (breve) vecchia conoscenza del calcio italiano come Valon Berisha a centrocampo.

COME ARRIVA IL PADERBORN - Da una defezione all’altra, Steffen Baumgart dovrà fare a meno di Streli Mabmba, con appena cinque gol il miglior marcatore della modesta formazione della Renania Settentrionale. Cade anche un potenziale motivo di interesse per i tifosi del Milan, perché mancherà Kilian, difensore centrale classe ’99 che si dice sia un pupillo di Ralf Rangnick. E che peraltro è stato il primo calciatore positivo al Coronavirus in Bundesliga.

Fortuna Dusseldorf (3-5-2): Kastenmeier; Ayhan, Hoffmann, Suttner; Zimmermann, Stöger, Bodzek, Berisha, Thommy; Karaman, Hennings.

Paderborn (4-3-3): Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins; Vasiliadis, Gjasula, Sabiri; Pröger, Srbeny, Antwi-Adjei.