Torna la Bundes! Haaland, l'uomo bionico. Lo attendono nuovi record

Non ha più bisogno di presentazioni, Erling Braut Haaland. In sei mesi si è preso la scena mondiale a suon di record di precocità, prima al Salisburgo e adesso al Borussia Dortmund.

Il primo indizio riguardo il fatto che non fosse un giocatore come tutti gli altri è datato 30 maggio 2019, quando al Mondiale Under 20 segna 9 reti in un solo incontro contro Honduras. Il 12-0 finale poteva lasciar supporre un "falso allarme". Prontamente smentito con l'inizio della nuova stagione: tripletta dopo 45' all'esordio in Champions. E primo teeneger della storia a segnare nelle prime quattro gare del massimo torneo continentale.

Nemmeno in Austria potevano immaginare che il suo percorso potesse interrompersi già a gennaio, tanto era forte. E non lo pensava nemmeno il suo agente, Mino Raiola: "Sta bruciando le tappe più velocemente di quanto potessi immaginare. Non credevo fosse il momento giusto per lasciare Salisburgo, eppure...". Lo stesso Raiola ha detto che il norvegese poteva scegliere fra 12 club che lo avevano richiesto. La scelta è ricaduta su Dortmund perché per blasone, importanza del campionato, possibilità di giocare con continuità e crescere giocando partite prestigiose era l'opzione migliore.

20 milioni ben spesi dal Borussia Dortmund che sa di perderlo già nel 2021 con la clausola di 75 milioni che si attiverà dopo il secondo anno di militanza.

L'impatto in Bundesliga è stato devastante: la tripletta all'esordio, peraltro da subentrato e giocando appena 23 minuti giocati è la più veloce della storia del torneo. Mai nessuno aveva segnato da subentrato tre reti al debutto nel campionato tedesco. Mai nessun giocatore è riuscito a segnare 5 reti nelle prime due partite di Bundesliga. Mai nessuno ne ha fatti 7 nelle prime 3, 8 nelle prime 5 e 9 nelle prime 6. Il suo bottino nel campionato tedesco è di 9 reti in 8 partite con una media di un gol ogni 57'.

Per farvi capire quanto sia temuto ormai basti pensare alla reazione dei giocatori del Paris Saint-Germain dopo aver eliminato il suo Borussia Dortmund dalla Champions League: tutti a meditare in posa zen, divenuta marchio di fabbrica dello stesso Haaland.

Il Real Madrid già lo sogna, a Barcellona invece si mangiano le mani: fu scartato per le qualità tecniche, soprattutto nel gioco di squadra, non ritenute all'altezza di una squadra come il Barcellona. E ci spera anche il Manchester United: ovviamente con Ole Gunnar Solskjaer in panchina. È stato un tecnico fondamentale per la crescita dello stesso Haaland ai tempi del Molde. Certo, vederlo con la maglia dei red devils farebbe effetto, considerato il passato al City del padre Alf Inge e sopratutto come la sua carriera fu stroncata da un fallo assassino di Roy Keane nel derby.