Torna la Bundes! Hoffenheim-Hertha: l’uomo più odiato di Germania contro Piatek

Bentornata Bundesliga. Oggi riparte il campionato tedesco, prima (e per ora unica) tra le grandi leghe europee a varare la ripresa dopo lo stop legato all’emergenza Coronavirus. Un campionato in cui 7 punti fanno la differenza: sono quelli che separano l’Hoffenheim nono dall’Hertha Berlino tredicesimo. La squadra di uno sperduto paesino nel Baden-Württemberg sogna l’Europa League, mentre quella della capitale deve guardarsi più che altro alle spalle.

COME ARRIVA L’HOFFENHEIM - Li avevamo lasciati con la contestazione nei confronti del presidente, forse l’uomo più odiato di Germania. Li ritroviamo senza Belfodli, Adamyan, Esser, Dabbur e Kramaric: costruire l’attacco, per mister Schreuder, sarà un po’ più complicato. Da tenere d’occhio: il giovane Baumgartner, che giocherà proprio nel reparto offensivo in tandem con Bebou. Poi Grillitsch e Skov: centrale ed esterno di sinistra, due potenziali pericoli non da poco.

COME ARRIVA L’HERTHA - Chi si rivede, ecco Piatek. Il centravanti polacco è stato il grande colpo dei tedeschi nel mercato di gennaio, fin qui ha segnato 1 gol in 6 partite. Ad aiutarlo, Bruno Labbadia è pronto a schierare un 4-3-1-2 con Dilrosun come partner d’attacco e Cunha sulla trequarti. Tante cose non hanno funzionato sinora per la squadra di Berlino. Che spera di rilanciarsi, un po’ come il suo centravanti.

Hoffenheim (3-5-2): Baumann; Posch, Akpoguma, Hübne; Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Samassekou, Skov; Bebou, Baumgartner.

Hertha Berlino (4-3-1-2): Jarstein; Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt; Skjelbred, Grujic, Maier; Cunha; Piatek, Dilrosun.