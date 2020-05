Torna la Bundes! - Il calendario completo e la classifica del campionato tedesco

Riparte la caccia al Bayern Monaco. La squadra di Flick, come da tradizione, guida la classifica in Bundesliga, il campionato tedesco che alle 15.30 di oggi riaprirà i battenti con la sfida tra Borussia Dortmund, inseguitrice dei bavaresi, e Schalke 04, in corsa per un piazzamento in Champions League. Di seguito il calendario completo e la classifica.

26° TURNO

Sabato 16 maggio, ore 15.30 Borussia Dortmund-Schalke 04

Sabato 16 maggio, ore 15.30 RB Lipsia-Friburgo

Sabato 16 maggio, ore 15.30 Hoffenheim-Hertha Berlino

Sabato 16 maggio, ore 15.30 Fortuna Dusseldorf-Paderborn

Sabato 16 maggio, ore 15.30 Augsburg-Wolfsburg

Sabato 16 maggio, ore 18.30 Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach

Domenica 17 maggio ore 15.30 Colonia-Mainz

Domenica 17 maggio ore 18 Union Berlino-Bayern Monaco

Lunedì 18 maggio ore 20.30 Werder Brema-Bayer Leverkusen

27° TURNO

Venerdì 22 maggio, ore 20.30 Hertha Berlino-Union Berlino

Sabato 23 maggio, ore 15.30 Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen

Sabato 23 maggio, ore 15.30 Wolfsburg-Borussia Dortmund

Sabato 23 maggio, ore 15.30 Friburgo-Werder Brema

Sabato 23 maggio, ore 15.30 Paderborn-Hoffenheim

Sabato 23 maggio, ore 18 Bayern-Eintracht

Domenica 24 maggio, ore 13,30 Schalke 04-Augsburg

Domenica 24 maggio, ore 15.30 Mainz-RB Lipsia

Domenica 24 maggio, ore 18 Colonia-Fortuna Dusseldorf

28° TURNO

Martedì 26 maggio, ore 18.30 Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Martedì 26 maggio, ore 20.30 Bayer Leverkusen-Wolsfburg

Martedì 26 maggio, ore 20.30 Eintracht-Friburgo

Martedì 26 maggio, ore 20.30 Werder Brema- Borussia Mönchengladbach

Mercoledì 27 maggio, ore 18.30 RB Lipsia-Hertha Berlino

Mercoledì 27 maggio, ore 20.30 Hoffenheim-Colonia

Mercoledì 27 maggio, ore 20.30 Fortuna Dusseldorf-Schalke

Mercoledì 27 maggio, ore 20.30 Augusburg-Paderborn

Mercoledì 27 maggio, ore 20.30 Union Berlino-Mainz

29° TURNO

Venerdì 29 maggio, ore 20.30 Friburgo-Bayer Leverkusen

Sabato 30 maggio, ore 15.30 Wolfsburg-Eintracht

Sabato 30 maggio, ore 15.30 Hertha-Augsburg

Sabato 30 maggio, ore 15.30 Mainz-Hoffenheim

Sabato 30 maggio, ore 15.30 Schalke-Werder Brema

Sabato 30 maggio, ore 18.30 Bayern-Fortuna Dusseldorf

Domenica 31 maggio , ore 15.30 Borussia Mönchengladbach-Union Berlino

Domenica 31 maggio, ore 18 Paderborn-Borussia Dortmund

Lunedì 1 giugno, ore 20.30 Colonia-RB Lipsia

30° TURNO - Tra venerdì 5 giugno e lunedì 8 giugno, non ancora programmato

Borussia Dortmund-Hertha Berlino

RB Lipsia-Paderborn

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Eintracht Francoforte-Mainz

Werder Brema-Wolfsburg

Fortuna Dusseldorf-Hoffenheim

Friburgo-Borussia Mönchengladbach

Augsburg-Colonia

Union Berlino-Schalke 04

31° TURNO - Tra venerdì 12 giugno e domenica 14 giugno, non ancora programmato

Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach

Wolfsburg-Friburgo

Hoffenheim-RB Lipsia

Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund

Hertha Berlino-Eintracht Francoforte

Mainz-Augsburg

Schalke 04-Bayer Leverkusen

Colonia-Union Berlino

Paderborn-Werder Brema

32° TURNO - Tra martedì 16 giugno e mercoledì 17 giugno, non ancora programmato

Borussia Dortmund-Mainz

RB Lipsia-Fortuna Dusseldorf

Bayer Leverkusen-Colonia

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg

Eintracht Francoforte-Schalke 04

Werder Brema-Bayern Monaco

Friburgo-Hertha Berlino

Augsburg-Hoffenheim

Union Berlino-Paderborn

33° TURNO - Sabato 20 giugno, orari non ancora programmati

Bayern Monaco-Friburgo

RB Lipsia-Borussia Dortmund

Hoffenheim-Union Berlino

Fortuna Dusseldorf-Augsburg

Hertha Berlino-Bayer Leverkusen

Mainz-Werder Brema

Schalke 04-Wolfsburg

Colonia-Eintracht Francoforte

Paderborn-Borussia Mönchengladbach

34° TURNO - Sabato 27 giugno, orari non ancora programmati

Borussia Dortmund-Hoffenheim

Bayer Leverkusen-Mainz

Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlino

Wolfsburg-Bayern Monaco

Eintracht Francoforte-Paderborn

Werder Brema-Colonia

Friburgo-Schalke 04

Augsburg-RB Lipsia

Union Berlino-Fortuna Dusseldorf

La Classifica

Bayern Monaco 55

Borussia Dortmund 51

RB Lipsia 50

Borussia Mönchengladbach 49

Bayer Leverkusen 47

Schalke 04 37

Wolfsburg 36

Friburgo 36

Hoffenheim 35

Colonia 32

Union Berlino 30

Eintracht Francoforte 28

Hertha Berlino 28

Augsburg 27

Mainz 26

Fortuna Dusseldorf 22

Werder Brema 18

Paderborn 16