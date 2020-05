Torna la Bundes! Il programma di oggi: due partite, scende in campo il Bayern Monaco

Ha riaperto i battenti il primo grande campionato europeo. E come spesso capita, è la Germania a mettersi un piede avanti a tutte le altre: la Bundesliga è di nuovo in campo da ieri, giornata ricca di partite e di gol in cui la gran parte dell'attenzione è stata catalizzata da un derby della Ruhr senza storia. Quest'oggi un tono minore, due sole partite, ma in campo scende il Bayern Monaco, alle 18. Il turno sarà completato domani sera da Werder Brema-Bayer Leverkusen. Di seguito il programma degli incontri.

Colonia - Mainz (ore 15.30)

Union Berlino - Bayern (ore 18)

I risultati di ieri

Augsburg - Wolfsburg 1-2

Borussia Dortmund - Schalke 4-0

Fortuna Dusseldorf - Paderborn 0-0

Hoffenheim - Hertha Berlino 0-3

Lipsia - Friburgo 1-1

Eintracht Francoforte - Borussia Moenchengladbach 1-3