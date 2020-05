Torna la Bundes! Lewandowski non invecchia, migliora. A Berlino può arrivare il 40° gol

Non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi. E’ un buon vino, Robert Lewandowski, e come tale col passare degli anni migliora le sue qualità. Che sono tante e utili alla squadra, anche se nel suo caso possiamo pure “ridurle” ai freddi numeri statistici. Perché nel suo caso più di altri, questi dicono tanto e tanto spiegano. Quest’anno, il bomber di Varsavia, in 33 presenze stagionali ha segnato la bellezza di 39 gol. 25 in Bundes, 11 in Champions League, 3 in Coppa e 1 in Supercoppa. I 5 assist sono solo un contorno gradito ma non necessario della portata principale. Ovviamente in campionato è lassù che guarda tutti gli altri goleador dall’alto in basso e siamo certi che già da domenica, contro l’Union Berlino, vorrà riprendere esattamente dove aveva lasciato.

Decimo anno in Bundesliga: 8 volte ha segnato almeno 20 gol - Ha migliorato le sue medie rispetto al solito, Robert Lewandowski. Ma dal suo arrivo in Bundesliga nel 2010 ha abituato un po’ tutti a certi ritmi. 8 gol il primo anno a Dortmund, 17 il primo al Bayern Monaco. Poi sempre almeno 20 gol a campionato nelle 8 stagioni restanti, questa compresa: per un totale, nei confini del solo campionato tedesco, di 153 reti in 182 presenze. Numeri che, la matematica non mente, lo avvicinano ai migliori Messi e Cristiano Ronaldo.

