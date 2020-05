Torna la Bundes! Lipsia-Friburgo, la preview: Upamecano non c'è

Oggi ricomincia la Bundesliga. Il Lipsia ospita il Friburgo alla Red Bull Arena, con la necessità di vincere per non abbandonare le residue speranze di Meisterschale, visto che a nove gare dal termine sono già cinque i punti di svantaggio da un Bayern Monaco tutt’altro che irresistibile finora. Dall’altra parte il Friburgo, almeno virtualmente, sembra già più che salvo, visto che è a più 14 dall’eventuale playout salvezza, più diciotto dal Werder penultimo.

COME ARRIVA IL LIPSIA - L’ultima sconfitta subita è stata alla Commerzbank Arena di Francoforte, contro l’Eintracht. Le sette gare successive hanno poi fatto registrate quattro pareggi e tre vittorie, un ruolino troppo basso per rimanere in vetta quando gli avversari si chiamano Borussia Dortmund e Bayern Monaco, appunto. Non c’è Upamecano, squalificato, Nagelsmann potrebbe fare a meno di Konate e Ampadu.

COME ARRIVA IL FRIBURGO - Senza assilli particolari di classifica, almeno per quel che riguarda la lotta salvezza, la formazione di Streich potrebbe anche puntare a un posto nella prossima Europa League, considerato che è in mezzo al groppone che insidia lo Schalke al sesto posto. Trentasei punti in classifica, probabile partenza da titolare per Grifo, l’unico in dubbio è Knubler per un problema al ginocchio.

Lipsia (3-4-2-1)

Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg; Adams, Sabitzer, Laimer, Angelino; Nkunku, Werner; Schick.

Friburgo (3-4-3)

Schwolow - Gulde, Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Waldschmidt, Petersen, Grifo.