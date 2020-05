Torna la Bundes! Milan, Ibrahimovic applaude la Germania: "Loro dicono, loro fanno"

"They say, they do". Un messaggio chiaro quello di Zlatan Ibrahimovic, come tutti i malati di calcio tiene gli occhi ben puntati sulla Bundesliga e tesse le lodi del pragmatismo tedesco. "Loro dicono, loro fanno", con un bel 'Grazie' a corredo e la bandiera della Germania, che ci permette di godere dello spettacolo del campionato, mentre in Italia c'è ancora caos attorno alla decisione in merito ad una ripartenza.