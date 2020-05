Torna la Bundes! Sancho fa girare la testa. Con i dribbling, ma soprattutto con i numeri

L’ipotetico osservatore, anche quello meno attento, non avrà bisogno di molto tempo per capire le qualità e la forza di Jadon Sancho. Per chi scrive, una sorte di primo Cristiano Ronaldo. Un giocatore tutto dribbling e velocità, sicuro di sé e spavaldo quanto basta, ma anche terribilmente efficace. Il classe 2000 nato nella periferia di Londra è probabilmente, insieme al compagno di squadra Haaland, il talento più cristallino della galassia calcistica europea. E quindi mondiale. In tre anni di BVB Sancho è letteralmente esploso, fino ad arrivare ai 17 gol e 19 assist totali in stagione (14 gol e 16 assist solo in Bundes). Numeri da far girare la testa, proprio come quelli che fa sul campo del signal Iduna Park. E che inevitabilmente hanno attirato gli interessi delle principali squadre europee, soprattutto inglesi.

Quanto può valere Sancho? Contro lo Schalke, domani alla ripresa della Bundesliga, non è ancora certa la sua presenza per delle noie musclari. Ma la sostanza non cambia: Manchester United, Chelsea e Liverpool, oltre alla sua ex squadra Manchester City, sono pronte a fare follie. E il BVB di certo non si scompone, la sua storia è piena di campioni persi nel fiore dell’età in nome della ricerca di altri prospetti più giovani (e magari più forti). La richiesta da cui iniziare a trattare pare essersi attestata sui 115 milioni di euro, ma molto dipenderà dall’intensità dell’asta destinata a scatenarsi. Favorite? Difficile dirlo. Anche si il Manchester United vorrebbe affidargli la rinascita e attaccargli sulle spalle la maglia numero 7. Quella di George Best, di David Beckham e di Cristiano Ronaldo.

