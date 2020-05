Torna la Bundes! Timo Werner è l'erede dei grandi 9. I ds di mezza Europa prendono appunti

Ne siamo certi. Avendo relativamente poco da fare e non potendo spostarsi con gli aerei, direttori sportivi, dirigenti e uomini mercato di tutta Europa a partire da domani analizzeranno ogni singolo calciatore della Bundesliga dallo schermo della tv. Una delle prime partite, sabato alle 15.30, sarà Lipsia-Friburgo e di certo non mancherà occasione per dare un’occhiata alla forma di Timo Werner. L’attaccante stipendiato dalla Red Bull che piace tanto all’Inter e pure al Liverpool di Jurgen Klopp e che in passato è finito nel mirino di Juventus, Manchester United e Chelsea. Poi, chissà quanto per disturbo (all'Inter) e quanto per interesse reale, ci si è fiondato anche il Barcellona.

Sulle orme di Gerd Muller, Rummenigge e Lewandowski - Gli inizi nello Stoccarda già facevano ben sperare. Ma il classe ’96, che non sempre ha avuto la critica dalla sua parte, in 7 anni di professionismo ha messo in mostra miglioramenti straordinari aumentando con continuità il numero di gol segnati. Dai 4 del primo anno, 2013-2014, ai 27 complessivi segnati in questa stagione fra Bundesliga (21), Champions League (8) e Coppa di Germania (3). Un exploit che se possibile ha aumentato il suo appeal internazionale ma non modificato il prezzo, con la clausola che oscilla a seconda del piazzamento finale della squadra fra i 50 ed i 60 milioni di euro. Fino ad oggi, considerando la sola Bundes, Werner ha segnato 71 reti in 118 presenze. Numeri da top del ruolo, in attesa della ripartenza prevista per domani.

