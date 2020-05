Torna la Bundes! Un'aspirina per le big europee. Havertz è pronto a lasciare Leverkusen

Kai Havertz, per chi non lo conoscesse, è il presente e soprattutto il futuro del calcio tedesco. Anche se probabilmente non del Bayer Leverkusen, sua attuale squadra. E il motivo ovviamente è da ricercare nel mercato. Perché Havertz, mancino raffinato e giocatore vero, è seguito da almeno due anni dai top club europei. Se lo scorso anno fu il migliore dal punto di vista realizzativo, 20 i gol segnati, in questa stagione Havertz ha per il momento “peggiorato” le proprie statistiche in nome di un maggior lavoro al servizio della squadra. Era quello che gli mancava in fondo: la qualità nei piedi l’ha sempre avuta, ora che è diventato anche uomo squadra può davvero arrivare il salto di qualità.

Le Aspirine non fanno sconti - 100 milioni di euro. Questo il prezzo richiesto per il gioiellino nato ad Aquisgrana. La Juventus osserva, ingolosita dall’averlo affrontato in Champions. Le inglesi, Manchester United, Liverpool e Chelsea, al solito sono lì pronte a spendere senza pensieri. E il Bayern Monaco aspetta sornione, ben sapendo che in caso di affondo la preferenza del classe ’99 andrebbe proprio al club bavarese. Resta da capire chi avrà più convinzione nel portarsi a casa questo talento e quanto, in termini economici, l’emergenza Coronavirus possa aver modificato la valutazione extralarge delle Aspirine.

