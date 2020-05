Torna la Bundes! Union Berlino-Bayern Monaco, la preview: in dubbio Sule

Oggi ricomincia la Bundesliga, mentre il Bayern Monaco potrà sedersi sulla poltrona e aspettare che il Borussia Dortmund accorci - eventualmente - il proprio distacco nel derby della Ruhr contro lo Schalke. Altrimenti domani, contro l’Union Berlino, potrebbe già quasi esserci un match point, contro una delle matricole di questa stagione. Il risultato sembra quasi scontato, ma i berlinesi in questa stagione sono andati oltre a ogni più rosea aspettativa, ergendosi a quota 30, quasi salvi.

COME ARRIVA L’UNION BERLINO - Urs Fischer dovrà fare a meno di Becker e Friedrich, fermi ai box, mentre Gogia e Andersson non sono al meglio dopo gli acciacchi degli ultimi giorni. Prima del fermo dei campionati, nelle cinque partite precedenti erano arrivati sette punti, grazie alle vittorie contro Werder e, soprattutto, Eintracht Francoforte. La tenuta difensiva è spesso in discussione, ma è probabile che utilizzi una retroguardia a cinque, per cercare il pareggio.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - È chiaramente da valutare la situazione per i bavaresi che, a bocce ferme, dovrebbero fare un sol boccone dell’avversario. È chiaro che dopo la sosta forzata di due mesi tutto quanto venga rimesso in discussione, con la possibilità che la preparazione sia stata mirata per non sfiancare chi, ad agosto, dovrà affrontare la Champions League, tra ritorno degli ottavi fino all’eventuale finale. Fuori Coutinho e Tolisso, in dubbio Sule, la differenza sembra però incolmabile. Nelle ultime undici partite, dieci vittorie e un pari.

Union Berlino (3-4-2-1)

Gikiewicz; Hübner, Schlotterbeck, Subotic; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Malli, Bülter; Ingvartsen.

Bayern Monaco (4-2-3-1)

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.