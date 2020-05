Torna la Bundes! Werder-Bayer, la preview: Volland non c'è, Havertz sì

vedi letture

Oggi ricomincia la Bundesliga, ma il lunedì sera sarà una sola di ultima spiaggia per il Werder Brema, fermo a diciotto punti in ventiquattro partite, ma con una gara in meno rispetto al Fortuna Dusseldorf che è distante quattro punti. Di fronte c’è un Bayer Leverkusen che è in corsa per il proprio obiettivo stagionale, quel quarto posto che darebbe la qualificazione in Champions League al club delle aspirine. Sulla carta non ci sarebbe grossa sfida, ma perdere ulteriormente terreno sarebbe letale per il club biancoverde.

COME ARRIVA IL WERDER BREMA - Male, malissimo, per quelle che sono le ultime quattordici partite: undici sconfitte e solamente due vittorie, con l’ultimo pareggio contro l’Hertha che è sembrata un’occasione sprecata, dopo lo 0-2 dopo sei minuti firmato da Sargent e Klaassen. In casa il Weserstadion è sempre strapieno, ma la vittoria manca dal primo di settembre, quando l’Augsburg venne battuto per 3-2. Fuori Klaassen, squalificato, a rischio Toprak e Mohwald.

COME ARRIVA IL BAYER LEVERKUSEN - Situazione decisamente opposta per i rossoneri che nelle ultime nove gare hanno perso solamente contro l’Hoffenheim, incastrando sette vittorie e un solo pari, contro il Lipsia. L’unico in dubbio è il centravanti Volland, ma potrebbe essere utilizzato Havertz come unica punta.

Werder Brema (3-4-3)

Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Moisander; Gebre Selassie, Eggenstein, Sahin, Augustinsson; Bittencourt, Selke, Rashica.

Leverkusen (3-4-2-1)

Hradecky; Tah, Bender, Tapsoba; Bender, Baumgartlinger, Aranguiz, Wendell; Bellarabi, Diaby; Havertz.