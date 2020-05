Torna la Bundesliga - Corsa all'Europa League, sei squadre in sette punti

vedi letture

Tre posti da assegnare in Europa League. Uno con ogni probabilità andrà a una delle prime cinque della classifica attuale. L'altro alla vincitrice della Coppa di Germania: a oggi in corsa ci sono ancora Bayern Monaco, Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen e, sorpresa sorpresa, il Saarbrucken, squadra di Regionalliga (quarta divisione). Ne resta ancora uno, destinato al campionato.

Queste le contendenti per uno o due posti nel secondo torneo continentale:



SCHALKE 37 2

WOLFSBURG 36 1

FRIBURGO 36 2

HOFFENHEIM 35 2

COLONIA 32 2

UNION BERLINO 30 3

Solamente sei gli scontri diretti:



Hoffenheim-Colonia (28° turno)

Union-Schalke (30°)

Wolfsburg-Friburgo (31°)

Colonia-Union (31°)

Hoffenheim-Union (33°)

Friburgo-Schalke (34°)

L'Union ha la grande occasione con tre scontri diretti. Fare bene vuol dire rientrare in una corsa dove attualmente è indietro rispetto alla concorrenza. In caso contrario attenzione a non essere risucchiato in zona retrocessione. Schalke che parte col vantaggio di essere davanti a tutti ma il calendario non sorride: subito il derby col Dortmund e finale complicato: sarà decisivo infilare il filotto Augsburg-Dusseldorf-Werder-Union dal 27° al 30° turno.

Questo il calendario:



26° TURNO

Dortmund-SCHALKE

Lipsia-FRIBURGO

HOFFENHEIM-Hertha

Augsburg-WOLFSBURG

COLONIA-Mainz

UNION-Bayern

- - -

27° TURNO

WOLFSBURG-Dortmund

Hertha-UNION

FRIBURGO-Werder

SCHALKE-Augsburg

COLONIA-Dusseldorf

Paderborn-HOFFENHEIM

- - -

28° TURNO

Leverkusen-WOLFSBURG

Eintracht-FRIBURGO

HOFFENHEIM-COLONIA

Dusseldorf-SCHALKE

UNION-Mainz

- - -

29° TURNO

Gladbach-UNION

WOLFSBURG-Eintracht

Mainz-HOFFENHEIM

FRIBURGO-Leverkusen

SCHALKE-Werder

COLONIA-Lipsia

- - -

30° TURNO

Werder-WOLFSBURG

Dusseldorf-HOFFENHEIM

FRIBURGO-Gladbach

Augsburg-COLONIA

UNION-SCHALKE

- - -

31° TURNO

WOLFSBURG-FRIBURGO

HOFFENHEIM-Lipsia

SCHALKE-Leverkusen

COLONIA-UNION

- - -

32° TURNO

Leverkusen-COLONIA

Gladbach-WOLFSBURG

Eintracht-SCHALKE

FRIBURGO-Hertha

Augsburg-HOFFENHEIM

UNION-Paderborn

- - -

33° TURNO

Bayern-FRIBURGO

HOFFENHEIM-UNION

SCHALKE-WOLFSBURG

COLONIA-Eintracht

- - -

34° TURNO

Dortmund-HOFFENHEIM

WOLFSBURG-Bayern

Werder-COLONIA

FRIBURGO-SCHALKE

UNION-Dusseldorf