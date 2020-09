Torna la Bundesliga! Dortmund, gli enfant prodige puntano all'impresa

L'anno scorso è stata la stagione dei rimpianti per il Borussia Dortmund. Incapace di approfittare di un Bayern zoppicante nel girone d'andata. Inutile la rincorsa finale, quando ormai i bavaresi avevano messo la freccia ed erano divenuti inarrestabili. Si riparte però con una squadra giovane, ma con maggiore esperienza. Capace di trattenere, ad eccezione di Hakimi, tutti i migliori elementi. Con Jadon Sancho e davanti alle insistenze del Manchester United il club ha mostrato i muscoli, chiedendo 120 milioni di euro, non uno di meno: prendere o lasciare. Che la partenza dell'inglese sia rimandata di un anno è quasi scontata ma intanto i gialloneri se lo potranno godere ancora, così come si godranno Erling Haaland: il norvegese giocherà la sua prima stagione per intero, prima che le grandi d'Europa colgano l'occasione per pagare la clausola di 75 milioni di euro. Una club che guarda al futuro, quello giallonero: per 26.5 milioni è arrivato Jude Bellingham, 17 anni e ritenuto un predestinato del calcio inglese. Al punto che il Birmingham ne ha ritirato il numero di maglia. Al fianco di giocatori come Witsel ed Emre Can potrà crescere. Possibilità che questo possa essere l'anno buono? Poche, ma il Dortmund è l'unica che ha la forza di poter contrastare il Bayern. L'esplosione dei suoi talenti e il non aver nulla da perdere può fare la differenza: in Francia, pochi anni fa una squadra di giovani terribili come il Monaco riuscì a finire davanti al Paris Saint-Germain. Perché non crederci?