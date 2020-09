Torna la Bundesliga! Il calendario della stagione che parte stasera

Questa sera parte la Bundesliga con la gara d'esordio che vede protagonista come da prassi la squadra campione in carica, da otto anni a questa parte il Bayern. Gli uomini di Hansi Flick si ritrovano uno Schalke reduce da un finale di stagione disastroso e che ha perso in estate il portiere Nubel, approdato proprio ai bavaresi e McKennie, nuovo giocatore della Juventus. 7 novembre e 16 marzo 2021 le date del Klassiker: andata a Dortmund, ritorno a Monaco di Baviera. Altri incontri da tenere d'occhio il derby della Ruhr fra Borussia Dortmund e Schalke alla quinta giornata, Bayern-Lipsia alla decima così come il derby di Berlino. Il torneo si chiude con Bayern-Augsburg eBorussia Dortmund-Bayer Leverkusen.

GIORNATA N. 1 (19 settembre 2020 - 23 gennaio 2021)

Bayern Monaco-Schalke 04

Eintracht Francoforte-Arminia Bielefeld

Colonia-Hoffenheim

Stoccarda-Friburgo

Union Berlin-Augsburg

Werder Brema-Hertha Berlino

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach

RB Lipsia-Mainz

Wolfsburg-Bayer Leverkusen

GIORNATA N. 2 (26 settembre 2020 - 30 gennaio 2021)

Hertha Berlino-Eintracht Francoforte

Arminia Bielefeld-Colonia

Augsburg-Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen-RB Lipsia

Borussia Mönchengladbach-Union Berlin

Mainz-Stoccarda

Schalke 04-Werder Brema

Hoffenheim-Bayern Monaco

Friburgo-Wolfsburg

GIORNATA N. 3 (3 ottobre 2020 - 6 febbraio 2021)

Union Berlin-Mainz

Borussia Dortmund-Friburgo

Eintracht Francoforte-Hoffenheim

Colonia-Borussia Mönchengladbach

Stoccarda-Bayer Leverkusen

Werder Brema-Arminia Bielefeld

RB Lipsia-Schalke 04

Wolfsburg-Augsburg

Bayern Monaco-Hertha Berlino

GIORNATA N. 4 (17 ottobre 2020 - 13 febbraio 2021)

Augsburg-RB Lipsia

Friburgo-Werder Brema

Hertha Berlino-Stoccarda

Hoffenheim-Borussia Dortmund

Mainz-Bayer Leverkusen

Arminia Bielefeld-Bayern Monaco

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg

Colonia-Eintracht Francoforte

Schalke 04-Union Berlin

GIORNATA N. 5 (24 ottobre 2020 - 20 febbraio 2021)

Stoccarda-Colonia

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte

Mainz-Borussia Mönchengladbach

RB Lipsia-Hertha Berlino

Union Berlin-Friburgo

Borussia Dortmund-Schalke 04

Wolfsburg-Arminia Bielefeld

Werder Brema-Hoffenheim

Bayer Leverkusen-Augsburg

GIORNATA N. 6 (31 ottobre 2020 - 27 febbraio 2021)

Schalke 04-Stoccarda

Arminia Bielefeld-Borussia Dortmund

Augsburg-Mainz

Eintracht Francoforte-Werder Brema

Colonia-Bayern Monaco

Borussia Mönchengladbach-RB Lipsia

Friburgo-Bayer Leverkusen

Hertha Berlino-Wolfsburg

Hoffenheim-Union Berlin

GIORNATA N. 7 (7 novembre 2020 - 6 marzo 2021)

Werder Brema-Colonia

Augsburg-Hertha Berlino

Mainz-Schalke 04

RB Lipsia-Friburgo

Stoccarda-Eintracht Francoforte

Union Berlin-Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Wolfsburg-Hoffenheim

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach

GIORNATA N. 8 (21 novembre 2020 - 13 marzo 2021)

Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen

Bayern Monaco-Werder Brema

Borussia Mönchengladbach-Augsburg

Hoffenheim-Stoccarda

Schalke 04-Wolfsburg

Eintracht Francoforte-RB Lipsia

Hertha Berlino-Borussia Dortmund

Friburgo-Mainz

Colonia-Union Berlin

GIORNATA N. 9 (28 novembre 2020 - 20 marzo 2021)

Augsburg-Friburgo

Bayer Leverkusen-Hertha Berlino

Borussia Dortmund-Colonia

Borussia Mönchengladbach-Schalke 04

Mainz-Hoffenheim

RB Lipsia-Arminia Bielefeld

Stoccarda-Bayern Monaco

Union Berlin-Eintracht Francoforte

Wolfsburg-Werder Brema

GIORNATA N. 10 (5 dicembre 2020 - 4 aprile 2021)

Arminia Bielefeld-Mainz

Bayern Monaco-RB Lipsia

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

Friburgo-Borussia Mönchengladbach

Hertha Berlino-Union Berlin

Hoffenheim-Augsburg

Colonia-Wolfsburg

Schalke 04-Bayer Leverkusen

Werder Brema-Stoccarda

GIORNATA N. 11 (12 dicembre 2020 - 10 aprile 2020)

Augsburg-Schalke 04

Bayer Leverkusen-Hoffenheim

Borussia Dortmund-Stoccarda

Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlino

Friburgo-Arminia Bielefeld

Mainz-Colonia

RB Lipsia-Werder Brema

Union Berlin-Bayern Monaco

Wolfsburg-Eintracht Francoforte

GIORNATA N. 12 (16 dicembre 2020 - 17 aprile 2021)

Arminia Bielefeld-Augsburg

Bayern Monaco-Wolfsburg

Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach

Hertha Berlino-Mainz

Hoffenheim-RB Lipsia

Colonia-Bayer Leverkusen

Schalke 04-Friburgo

Stoccarda-Union Berlin

Werder Brema-Borussia Dortmund

GIORNATA N. 13 (19 dicembre 2020 - 21 aprile 2021)

Augsburg-Eintracht Francoforte

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim

Friburgo-Hertha Berlino

Mainz-Werder Brema

RB Lipsia-Colonia

Schalke 04-Arminia Bielefeld

Union Berlin-Borussia Dortmund

Wolfsburg-Stoccarda

GIORNATA N. 14 (3 gennaio 2021 - 24 aprile 2021)

Arminia Bielefeld-Borussia Mönchengladbach

Bayern Monaco-Mainz

Borussia Dortmund-Wolfsburg

Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen

Hertha Berlino-Schalke 04

Hoffenheim-Friburgo

Colonia-Augsburg

Stoccarda-RB Lipsia

Werder Brema-Union Berlin

GIORNATA N. 15 (9 gennaio 2020 - 8 maggio 2021)

Arminia Bielefeld-Hertha Berlino

Augsburg-Stoccarda

Bayer Leverkusen-Werder Brema

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco

Friburgo-Colonia

Mainz-Eintracht Francoforte

RB Lipsia-Borussia Dortmund

Schalke 04-Hoffenheim

Union Berlin-Wolfsburg

GIORNATA N. 16 (16 gennaio 2021 - 16 maggio 2021)

Bayern Monaco-Friburgo

Borussia Dortmund-Mainz

Eintracht Francoforte-Schalke 04

Hoffenheim-Arminia Bielefeld

Colonia-Hertha Berlino

Stoccarda-Borussia Mönchengladbach

Union Berlin-Bayer Leverkusen

Werder Brema-Augsburg

Wolfsburg-RB Lipsia

GIORNATA N. 17 (20 gennaio 2021 - 23 maggio 2021)

Arminia Bielefeld-Stoccarda

Augsburg-Bayern Monaco

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach-Werder Brema

Friburgo-Eintracht Francoforte

Hertha Berlino-Hoffenheim

Mainz-Wolfsburg

RB Lipsia-Union Berlin

Schalke 04-Colonia