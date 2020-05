Torna la Bundesliga - In cinque per il titolo: una resterà fuori dalla Champions

Solo una alzerà il Meisterschale, solo una resterà senza una sedia. A nove giornate dalla fine cinque squadre sono raccolte in un fazzoletto di 8 punti con una squadra che si laureerà campione di Germania, le altre tre che si consoleranno con un posto in Champions League e l'ultima, beffata, verosimilmente in Europa League, considerando come il margine tra l'attuale quinta (Bayer Leverkusen) e la sesta (Schalke) sia di 10 punti.

27 punti in palio, appena 5 scontri diretti:

Gladbach-Leverkusen (27° turno)

Dortmund-Bayern (28° turno)

Leverkusen-Bayern (30° turno)

Bayern-Gladbach (31° turno)

Lipsia-Dortmund (33° turno)

Ciò che salta all'occhio è come sia la prima della classe, il Bayern, a rischiare di più con ben 3 scontri diretti, due di essi in trasferta. Bayern che dalla sua ha un vantaggio non da poco di 4 lunghezze sul Borussia Dortmund, che si giocherà tutto il 28° turno al Signal Iduna Park. Prima ci sarà il derby della Ruhr da vincere, cosa affatto scontata anche considerando che si tratta della prima partita dopo mesi di inattività.

Questa è attualmente la classifica:

BAYERN 55

DORTMUND 51

LIPSIA 50

GLADBACH 49

LEVERKUSEN 47

Sono le "aspirine" a rischiare maggiormente un posto in Champions. Sarà decisivo già il derby del 27° turno, al Borussia-Park. Prima, una trasferta contro un Werder disperato, che cerca punti salvezza. Il Gladbach, d'altro canto, andrà a Francoforte in una trasferta insidiosa. Sulla carta calendario più facile per il Lipsia: Friburgo, Mainz, Colonia e Paderborn in sequenza possono dare lo slancio agli uomini di Julian Nagelsmann, prima della partita contro l'Hoffenheim, che per il tecnico avrà un sapore particolare. L'unico scontro diretto per l'RB, sarà al penultimo turno contro il Dortmund, alla "Red Bull Arena".

Questo il dettaglio:

26° TURNO

DORTMUND-Schalke

LIPSIA-Friburgo

Eintracht-GLADBACH

Union-BAYERN

Werder-LEVERKUSEN

- - -



27° TURNO

BAYERN-Eintracht

GLADBACH-LEVERKUSEN

Wolfsburg-DORTMUND

Mainz-LIPSIA

- - -

28° TURNO

DORTMUND-BAYERN

LIPSIA-Hertha

LEVERKUSEN-Wolfsburg

Werder-GLADBACH

- - -

29° TURNO

BAYERN-Dusseldorf

GLADBACH-Union

Friburgo-LEVERKUSEN

Colonia-LIPSIA

Paderborn-DORTMUND

- - -

30° TURNO

DORTMUND-Hertha

LIPSIA-Paderborn

LEVERKUSEN-BAYERN

Friburgo-GLADBACH

- - -

31° TURNO

BAYERN-GLADBACH

Hoffenheim-LIPSIA

Dusseldorf-DORTMUND

Schalke-LEVERKUSEN

- - -

32° TURNO

DORTMUND-Mainz

LIPSIA-Dusseldorf

LEVERKUSEN-Colonia

GLADBACH-Wolfsburg

Werder-BAYERN

- - -

33° TURNO

BAYERN-Friburgo

LIPSIA-DORTMUND

Hertha-LEVERKUSEN

Paderborn-GLADBACH

- - -

34° TURNO

DORTMUND-Hoffenheim

LEVERKUSEN-Mainz

GLADBACH-Hertha

Wolfsburg-BAYERN

Augsburg-LIPSIA