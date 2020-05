Torna la Bundesliga - Volata salvezza, il Werder vede il baratro. Hertha e Eintracht delusioni

Due retrocessioni. La terzultima si giocherà lo spareggio con la terza della Zweite Bundesliga. Sette squadre coinvolte. Questo lo scenario alla ripresa della Bundesliga quando mancano 9 turni alla fine.

A oggi questa è la situazione:

EINTRACHT 28*

HERTHA 28

AUGSBURG 27

MAINZ 26

DUSSELDORF 22

WERDER 18*

PADERBORN 16

11 gli scontri diretti:

Dusseldorf-Paderborn (26° turno)

Augsburg-Paderborn (28°)

Hertha-Augsburg (29°)

Werder-Eintracht (recupero 24° turno)

Eintracht-Mainz (30°)

Hertha-Eintracht (31°)

Mainz-Augsburg (31°)

Paderborn-Werder (31°)

Dusseldorf-Augsburg (33°)

Mainz-Werder (33°)

Eintracht-Paderborn (34°)

Eintracht e Werder hanno una partita in meno, a seguito degli impegni di coppa della squadra di Francoforte che ha costretto al rinvio della partita di Brema. Si giocherà il 2 giugno. Sempre l'Eintracht è quella che ha più scontri diretti, oltre che più punti: una situazione tutto sommato sotto controllo e una stagione che potrebbe persino diventare positiva se si arrivasse a vincere la Coppa di Germania. Al contrario, il Paderborn sembra spacciato ma ha subito due scontri diretti per tornare in corsa. Situazione difficile per il Werder: gli anseatici rischiano di essere la terza nobile a scendere in Zweite dopo Amburgo e Stoccarda. Hanno una partita in più e tre scontri diretti ma anche un calendario piuttosto complicato. Fortuna Dusseldorf al momento ai playout: obbligatorio vincere il prossimo turno in casa contro il Paderborn per non rischiare di essere risucchiato ancora di più.

Questo il calendario:

26° TURNO

Hoffenheim-HERTHA

DUSSELDORF-PADERBORN

AUGSBURG-Wolfsburg

EINTRACHT-Gladbach

Colonia-MAINZ

WERDER-Leverkusen

- - -

27° TURNO

Bayern-EINTRACHT

HERTHA-Union

MAINZ-Lipsia

Friburgo-WERDER

Schalke-AUGSBURG

Colonia-DUSSELDORF

PADERBORN-Hoffenheim

- - -

28° TURNO

Lipsia-HERTHA

WERDER-Gladbach

EINTRACHT-Friburgo

DUSSELDORF-Schalke

AUGSBURG-PADERBORN

Union-MAINZ

- - -

29° TURNO

Bayern-DUSSELDORF

Wolfsburg-EINTRACHT

HERTHA-AUGSBURG

MAINZ-Hoffenheim

Schalke-WERDER

PADERBORN-Dortmund

24° TURNO (recupero)

WERDER-EINTRACHT

30° TURNO

Dortmund-HERTHA

Bayern-PADERBORN

EINTRACHT-MAINZ

WERDER-Wolfsburg

DUSSELDORF-Hoffenheim

AUGSBURG-COLONIA

- - -

31° TURNO

DUSSELDORF-Dortmund

HERTHA-EINTRACHT

MAINZ-AUGSBURG

PADERBORN-WERDER

- - -

32° TURNO

Dortmund-MAINZ

Lipsia-DUSSELDORF

EINTRACHT-Schalke

WERDER-Bayern

Friburgo-HERTHA

AUGSBURG-Hoffenheim

Union-PADERBORN

- - -

33° TURNO

DUSSELDORF-AUGSBURG

HERTHA-Leverkusen

MAINZ-WERDER

Colonia-EINTRACHT

PADERBORN-Gladbach

- - -

34° TURNO

Leverkusen-MAINZ

Gladbach-HERTHA

EINTRACHT-PADERBORN

WERDER-Colonia

AUGSBURG-Lipsia

Union-DUSSELDORF