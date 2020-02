vedi letture

Torna la Champions, come è cambiato il PSG? Strano ma vero, gennaio immobile

Il Paris Saint-Germain, storicamente Paperone e protagonista di quasi tutte le sessioni di mercato, ha vissuto un gennaio di vacanza. Zero alla casella acquisti, zero a quella cessioni. La formazione di Thomas Tuchel è rimasta con la rosa intatta nella sessione invernale di calciomercato. Ogni reparto ben folto di protagonisti, il FFP a bloccare eventuali spese faraoniche, un vantaggio consistente sulla seconda in Ligue 1, gli ottavi di Champions League già in cascina. La prossima sarà l'estate di Neymar, forse, del riscatto di Mauro Icardi, magari. Dell'addio a parametro zero di Edinson Cavani, probabilmente, che poteva andare e non è partito. Ma non a gennaio. Il PSG ha deciso di non cambiare.

Acquisti

/

Cessioni

/