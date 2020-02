vedi letture

Torna la Champions, come è cambiato l'Atletico? Stessa pelle. E un Carrasco di ritorno

Dopo la rivoluzione d'estate, un gennaio d'acque tranquille. Nessuna mareggiata sulle frequenze di radiomercato ma una sessione con un solo acquisto, che poi è un cavallo di ritorno, e nessun addio. L'Atletico Madrid non ha cambiato pelle rispetto alla fase a gironi di Champions League e si appresta ad affrontare gli ottavi con lo stesso abito. L'unica eccezione è il ritorno in Europa di Yannick Ferreira Carrasco. Che in Cina, al Dalian Yifang, era andato proprio dai Colchoneros: tre partite coi biancorosso, per adesso solo spezzoni a partire dal ko nel derby contro il Real Madrid. Poi altre due gare, Granada e Valencia, ma l'undici titolare di Diego Simeone è rimasto intonso.

Acquisti

Yannick Ferreira Carrasco (Dalian Yifang, prestito)

Cessioni

/