Torna la Liga! Barcellona, nel bel mezzo del caos. E Koeman ha solo da perdere

Ronald Koeman ha tutto da perdere. Una cosa, in verità, l'ha già persa: la Nazionale olandese, a cui ha restituito dignità dopo un quadriennio di umiliazioni internazionali. Aveva condotto gli oranje a Euro 2020, si era promesso ai blaugrana dopo la rassegna. Poi il Covid ha stravolto tutto. E la nuova occasione si è presentata dopo il 2-8 che i catalani hanno subito contro il Bayern e l'esonero di Quique Setién. Difficile rimandare al 2021 la panchina di uno dei club più titolati al mondo. Difficilissmo prendere le redini in questo momento storico, in mezzo a una stagione che vedrà le elezioni presidenziali e con un Leo Messi in scadenza di contratto. Un'impresa rinvigorire un gruppo che da anni rimedia figuracce in Europa e che sembra aver dato il meglio. Alcuni di essi sono stati accompagnati alla porta, magati non troppo delicatamente (Suarez, Rakitic, Vidal). C'è chi è costato troppo ed è difficile da piazzare (Coutinho, Braithwaite), chi da anni è più in infermeria che in campo e da un anno non trova altra collocazione (Umtiti), chi ha deluso le aspettative al primo anno (Junior Firpo), chi è rientrato dal prestito e deve essere ricollocato (Todibo, Rafinha). In entrata, Pjanic per Arthur, più il rientro del promettente ma acerbo Pedri e gli acquisti già fatti a suo tempo di Matheus Fernandes e Trincao. Troppo poco per impensierire il Real. Qualche olandese arriverà (Wijnaldum? Depay?) ma l'impressione è che questo sarà un anno di transizione. Sempre che a Koeman venga concesso.