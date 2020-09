Torna la Liga! Real Madrid quasi senza rivali. Tanta abbondanza e una grana

Il Real Madrid riparte da campione in carica, dopo essersi andato a prendere il titolo. Una squadra perfetta, quella vista dopo il lockdown, trascinata da due uomini: Karim Benzema e Sergio Ramos. Una squadra che punta a ripetersi e mai come in questa stagione l'occasione è ghiotta: il Barcellona è in crisi tecnica e societaria, l'Atlético è rimasto fin qui immobile sul mercato non risolvendo i problemi della scorsa stagione.

I blancos ripartono dalla stessa ossatura e dallo stesso manico: Zinedine Zidane. Nessuna novità se non il ritorno anticipato di Odegaard e i rientri di Lunin, Odriozola, Reguilon e Borja Mayoral. Qualcuno andrà via, considerando il sovraffollamento della rosa. Che era arrivata a contare addirittura 37 giocatori: hanno salutato nel frattempo Hakimi, James Rodriguez, Areola. Sono andati in prestito Reinier, Jesus Vallejo, Brahim Diaz, Kubo. E rimangono altri esuberi, come Mariano Diaz. E soprattutto Gareth Bale: un'altra stagione da separati in casa è alle porte, col gallese che guadagna 15 milioni di euro e non ha reali estimatori. Un peso sulle casse societarie non da poco, considerando l'indigestione dell'anno scorso (350 milioni spesi) e la crisi globale post Covid. Ma a perderci è anche il gallese: perché il Real, senza di lui, ha dimostrato di poter tranquillamente vincere.