Torna la Premier! Ancelotti e i suoi "cocchi": James e Allan per tornare tra i big

Essere tifosi dell'Everton di questi tempi non deve essre facile. Dall'altra parte del Mersey da qualche anno a questa parte si festeggia la vittoria di titoli importanti. I Toffees invece sono al palo da 25 anni, quando arrivò il successo nella Charity Shield contro il Blackburn. In mezzo anni di mediocrità con qualche vana illusione. Ad esempio la qualificazione in Champions al termine della stagione 2004/05: massimo della sfiga, quando sembrava finalmente un anno migliore di quello del Liverpool ecco che i cugini vincono nella famigerata notte di Istanbul la Coppa dalle grandi orecchie. Con l'avvento di Carlo Ancelotti da fine dicembre dell'anno scorso è stato dato un segnale: l'Everton vuole tornare competitivo. Ed è disposto a dare carta bianca al tecnico. Non stupiscono pertanto gli acquisti di Allan (arrivato a prezzo di saldo, considerata la valutazione di 12 mesi fa) e addirittura James Rodriguez, che dopo i Mondiali 2014 fu acquistato per 80 milioni dal Real Madrid. Giocatori di esperienza e talento, con voglia di rivalsa. E non è finita qui, perché potrebbe arrivare anche Santiago Arias che lo stesso Ancelotti avrebbe voluto nella sua Napoli. Non finisce qui il lavoro di ricostruzione della squadra, che non dovrebbe puntare su Moise Kean: 29 presenze e 2 gol sono numeri deficitari per chi è stato acquistato per 40 milioni.