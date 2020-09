Torna la Premier! Arsenal, Arteta riparte dalla salvifica FA Cup e da Aubemeyang

vedi letture

Ricomincia il campionato più combattuto e spettacolare del mondo, la Premier League. Sarà finalmente la volta buona per rivedere l'Arsenal ottenere il tanto agognato posto tra i fabulous four del campionato inglese? Un piazzamento che in casa Gunners manca ormai dalla stagione 2015/2016, e che senza troppi giri di parole sarà uno degli obiettivi stagionali del gruppo guidato da mister Arteta. Proprio l'ingresso in panchina dell'ex centrocampista e assistente di Guardiola è stata una delle note più positive della scorsa annata, assieme alla conquista dell'ennesima FA Cup, trofeo con cui la squadra londinese, è innegabile, pare avere un feeling particolare, specialmente negli ultimi anni, e che ha di fatto salvato le uova nel paniere. Arteta proverà ad affidarsi alle certezze accumulate sinora, tra le quali c'è senza dubbio bomber Aubemeyang: il gabonese, entrato nell'ultimo anno di contratto, rinnoverà l'accordo che lo lega all'Arsenal e sarà sicuramente tra i titolari inamovibili di un reparto offensivo che, invece, si prepara a cambiare pelle e non poco. Basterà tutto questo? In casa Gunners se lo auspicano, per dare una svolta ad una storia recente che, in campionato, non sta regalando acuti da diverso tempo.